Máis de 80 barcos no Trofeo Príncipe de Asturias máis multitudinario

A competición estrela da vela en Galicia, o Trofeo Príncipe de Asturias, volve un ano máis ás augas das Rías Baixas baixo a batuta do Monte Real Club de Yates e a Escola Naval Militar, que a organizan man a man e de forma ininterrompida desde 1986.

Trinta e sete primaveras cumpre neste 2022 una das citas máis queridas polos regatistas do noroeste peninsular, á que ninguén quere faltar. Este ano, de feito, será unha das edicións máis multitudinarias. Aínda que a organización limitara a 70 o número de embarcacións que podían participar na regata, nos últimos días viuse obrigada a aumentar a cifra #ante a gran afluencia de tripulacións que solicitaron inscribirse.

Finalmente serán máis de 80 os veleiros que competirán, do 2 ao 4 de setembro, nas tres xornadas de regatas programadas, que terán como escenarios o interior da baía de Baiona, diferentes puntos da ría de Vigo e o fondeadoiro das Illas Cíes.

Das 8 clases que se poñerán en liza (ABANCA ORC 1, Volvo Autesa ORC 2, Aceites Abril ORC 3, Martin Miller ORC 4, Gadis ORC 5, Vanguard OPEN, Solventis J80 e Gestilar Ladies Cup), a dos J80 será a máis numerosa, con máis de 30 unidades chegadas desde diferentes puntos de España. E é que as tripulacións destes veleiros de 8 metros teñen no Príncipe de Asturias a ocasión perfecta para ultimar os seus adestramentos de fronte ao Campionato Nacional que se celebrará a mediados de setembro en Baiona e para seguir estudando as peculiaridades dos ventos, augas e mareas galegas de fronte ao mundial de 2023.

Tras a presentación oficial do evento, este martes no Monte Real Club de Yates, o pistoletazo de saída do trofeo darao o sorteo de barcos da Gestilar Ladies Cup, a competición feminina incluída na competición, que este ano cumpre o seu vixésimo sexta edición. A repartición realizarase o xoves pola tarde no club baionés e alí estarán as patroas das tripulacións participantes, que este ano chegan de Alacante, Mallorca, Madrid, o Pais Vasco e Santander. Xunto co equipo de Baiona, serán un total de seis, con seis regatistas a bordo de seis barcos idénticos.

Os da Gestilar Ladies Cup serán uns dos múltiples trofeos que entran en xogo no Trofeo Príncipe de Asturias, no que tamén se entregarán o Trofeo Presidente da Xunta (ao gañador da Regata Infanta Elena de Coruña, a Mar de Finisterre de Portosín e o Príncipe de Asturias de Baiona); o Trofeo Conde de Barcelona (ao mellor barco con tripulación portuguesa da competición); e o Trofeo Juan Sebastián de Elcano (á mellor tripulación feminina).

Gala dos Premios Nacionais de Vela Terras Gauda

Terras Gauda demostra o seu estreito vínculo cos deportes náuticos co patrocinio dos Premios Nacionais de Vela 2022. A adega suma xa 15 anos de apoio ininterrompido aos galardóns máis prestixiosos desta disciplina, que alcanzan o seu 30 aniversario. Estes premios xurdiron co obxectivo de recoñecer, impulsar e promocionar o labor de deportistas de elite e institucións así como apoiar proxectos que achegan os deportes náuticos ao gran público e garanten o futuro da vela. A adega destaca o esforzo e a capacidade de superación da que fan gala os regatistas individuais e os equipos recoñecidos en 2022 A entrega de premios da competición celebrarase o domingo 4 de setembro ás seis e media da tarde nos xardíns do Monte Real, e un día antes, o sábado 3 de setembro ás oito da tarde, esa mesma localización albergará a gala dos Premios Nacionais de Vela Terras Gauda, que desde hai 30 anos recoñecen aos mellores deportistas e equipos do panorama náutico español.

Nesta ocasión resultaron premiados o gañador da prestixiosa Transat Jacques Vabre, o cántabro Pablo Santurde (Mellor navegante); as campioas do mundo María Perelló e Marta Cardona (Mellor equipo de vela lixeira); o Teatro Soho Caixabank, armado polo malagueño Javier Banderas e seis veces gañador da Copa do Rey (Mellor barco); o santanderino José María “Pichu” Torcida polas súas vitorias nos campionatos de España e Europa de J70 (Regatista do ano); a iniciativa “Queremos facer historia” liderada pola alacantina Nuria Sánchez (Mellor proxecto feminino); e o programa de divulgación náutica Atando Cabos (Premio Mariano Augado de Comunicación).

A vela adaptada tamén estará competición

Vela transoceánica, lixeira, cruceiro, feminina, de monotipos… e no Príncipe de Asturias tamén terá cabida a vela adaptada, pola que o Monte Real Club de Yates leva anos apostando con cursos e actividades para persoas con diversidade funcional de tipo físico, psíquico e sensorial, nenos con problemas de conduta ou mulleres vítimas de violencia machista. Unha tripulación de ASEM Galicia, a Asociación galega contra as enfermidades neuromusculares, sairá a navegar a segunda e terceira xornada de competición xunto aos barcos da clase Open.

3 días de regatas e máis de 80 barcos rexistrados