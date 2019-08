O plan municipal de composteiros de Gondomar intégrase na plataforma Revitaliza Coin

Preto dun centenar de veciños e veciñas de Gondomar contan xa co seu composteiro individual no municipio, tras completarse a repartición de 40 novos depósitos de residuos orgánicos.

En total contémplase a repartición de 200 composteiros dentro desta iniciativa municipal pola que tamén se interesou a Deputación Provincial de Pontevedra, que dentro do seu Plan Revitaliza ofreceu a posibilidade de incluílo na plataforma web Revitaliza Coín. O acordo alcanzado coa institución provincial permitirá o uso desta aplicación onde se poderán rexistrar os comuneiros por parcela catastral e representante da unidade familiar.

Esta nova colaboración facilitará o proceso de control da compostaxe poñendo ao alcance do usuario e do concello información importante para unha correcta xestión. A plataforma permitirá dixitalizar toda a documentación, e será posible realizar un seguimento das visitas que se fan no primeiro ano de uso co fin de aclarar calquera dúbida, como para comprobar o bo funcionamento do plan de compostaxe. Así mesmo esta web recolle unha serie de datos que serán de utilidade para os usuarios deste sistema de reciclaxe xa que nela poderase acceder a datos tan relevantes como a temperatura, o grao de humidade, localización, o tanto por cen de enchido ou fotografías entre outras cuestións.