O Pazo Provincial da Deputación e a Avenida de Montero Ríos escenarios da 57 edición do Concurso Internacional da Camelia de Pontevedra

Este ano o 57 CONCURSO-INTERNACIONAL DA CAMELIA terá lugar os días 5 e 6 de marzo no Pazo Provincial da Deputación de Pontevedra e nunha carpa instalada para o efecto na Avenida de Montero Ríos xusto fronte ao Palacio Provincial, onde se manterán e asegurarán todas as medidas vixentes anti COVID-19

O pasado venres 11 de febreiro de 2022 publicáronse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra as BASES 57 Concurso Camelia

As persoas interesadas poderán presentar a súa solicitude, preferiblemente por vía electrónica, a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra na seguinte ligazón: https://sede. depo. gal/web/ public/ catalog- detail/121526039

A organización habilitará un lugar especial fose de concurso para que as persoas cultivadoras menores de idade e os cultivadores que non queiran concursar poidan expoñer as súas flores