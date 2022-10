O Parador de Baiona acolle a segunda edición do Foro Azul Atlántico

O Parador de Baiona acollerá os días 19 e 20 de outubro a segunda edición do Foro Azul Atlántico, tres días de reflexión sobre a economía azul

O Parador de Baiona acollerá entre os días 19 e 21 de outubro a segunda edición do FORO ATLÁNTICO AZUL, organizado polo Concello de Baiona; Tres días de reflexión e análise centrados en tres sectores de vital importancia na economía azul e claves para o desenvolvemento sostible de Galicia: a pesca e a acuicultura, a biotecnoloxía mariña e o turismo costeiro. Tras o éxito da primeira edición, celebrada en novembro do ano pasado, Baiona volverá reunir a ducias de profesionais e expertos de toda Galicia e tamén doutras zonas da comunidade costeira como Canarias, Cataluña, País Vasco, Baleares. ou Murcia e mesmo doutros países como Portugal ou Chile nun foro de debate e posta en común sobre as oportunidades arredor da economía azul desde unha perspectiva atlántico-europea.

Grazas á organización desta segunda edición, financiada polo Galp Ría de Vigo-A Guarda, o Concello de Baiona reforza a súa posición como destino azul por excelencia dentro do panorama autonómico e nacional, tanto pola súa situación xeográfica como pola súa importancia económica das empresas dos sectores consolidados e emerxentes da economía azul na súa contorna.

Todo o mundo sabe que Galicia é unha potencia mundial na pesca e na acuicultura. Na primeira xornada do foro analizarase a sustentabilidade e o futuro do sector, con especial atención á pesca artesanal.A certificación do peixe para reforzar a súa calidade e tamén as posibilidades de financiamento de proxectos pesqueiros neste marco tamén se tratará o próximo 19 de outubro no inicio deste encontro no que participarán produtores e representantes de organizacións do sector.

A segunda xornada estará dedicada á biotecnoloxía mariña, un sector emerxente e con grandes oportunidades para a economía galega. Debaterase do potencial das rías galegas coa presenza de numerosos exemplos de innovación no sector, tanto locais como doutros lugares.

O turismo de costa, do que Galicia é un referente azul grazas á súa peculiar hidrografía e espectaculares paisaxes, é o protagonista da clausura do foro. Varios expertos aportarán a súa visión para facer máis atractivos os destinos costeiros, innovando mantendo a sustentabilidade e debatendo se a sobreexplotación dalgúns destinos xa é un fenómeno irremediable.

O foro está aberto e a inscrición para seguilo tanto presencialmente como online é gratuíta para os interesados, que poden inscribirse a través de Ataquilla, xa que as prazas para acudir ao Parador son limitadas. Toda a información sobre o contido e o programa do foro pódese atopar na páxina web https://blueatlanticforum.org/.