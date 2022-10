Baiona acolleu un ano máis os actos institucionais do Día da Hispanidade

“Neste Día da Hispanidade que levamos 21 anos celebrando conxuntamente o concello de Baiona e a Deputación de Pontevedra temos moito que festexar: a multiculturalidade, a diversidade, a fraternidade, a procura do interese común, a comprensión mutua e os valores que queremos defender en pro da mellora da vida da nosa xente e o conxunto do planeta” Carmela Silva

Este foi o terceiro ano do ‘Ritmos da Hispanidade’, que naceu en 2019 co obxectivo de transformar un evento que durante dúas décadas estivo marcado pola sobriedade, facéndolo máis próximo a sociedade.

A cita comezou pouco antes das 18.00 horas coa recepción dos convidados, entre eles, o deputado provincial Carlos López Font; o Cónsul Adxunto de Arxentina, Javier Sebastián Cebrelli; o cónsul xeral honorario do Ecuador en Vigo e fillo adoptivo de Baiona, Adriano Márquez de Magallanes; o cónsul honorario de Romanía, Diego Esquer Rufilanchas.

Como é habitual, o acto comezou cos actos formais e dende o escenario habilitado expresamente ao aire libre na Praza do Concello, o alcalde Carlos Gómez abriu a quenda de intervencións falando por primeira vez aquí dun terceiro implicado na colonización que marcou o inicio da globalización, tal e como se coñece hoxe en día.

Unha postura formalizada a través dunha declaración de intencións bautizada como “Manifesto de Baionna” e que introduce a África na ecuación para darlle maior acerto histórico ao feito transoceánico que este ano celebra o seu 530 aniversario. A través das localidades asinantes, Santa Fe, Palos de la Frontera e La Gomera, presentan un proxecto turístico internacional para conectar as localidades españolas, latinoamericanas e africanas.

Acto seguido foi a quenda do decano do órgano consular e cónsul de Polonia, Juan Vieites, e da presidenta da Deputación, Carmela Silva, quen tamén influíron na inestabilidade global apelando ao coñecemento e á riqueza traídos dende o outro lado de Polonia. o océano.

Deixou claro que a unión, a solidariedade, o amor ou a irmandade acadados despois de cinco séculos de intercambio cultural co outro continente non deben descarrilar na procura dunha saída a un momento convulso, todo iso acentuado por un contexto económico en que que moitas familias teñen serias dificultades para chegar a fin de mes. “Temos que poñer no centro de todas as políticas públicas ás persoas, garantindo que vivan con todos os dereitos, en paz e cunha vida digna. Este é o momento de pensar na xente e nos seus dereitos. Por iso, temos máis ca nunca que facer fronte a esta situación con políticas fortemente sociais e redobrando os investimentos públicos coa mirada posta na cohesión social e territorial.”

Unha vez rematadas as intervencións, o músico galego-arxentino Carlos Cambas foi o encargado, xunto co seus acompañantes, de interpretar o preludio do concerto previsto para as 19.00 horas coa peza musical “O barco”, como viaxe biográfica entre Galicia e Arxentina, como así como un canto á paz que non estaba previsto na programación.