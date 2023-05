O Naútico O Muiño leva a victoria en Pontesampaio

A liga Deputación de Pontevedra 2023 deu inicio onte cunha emocionante competición na praia fluvial de Pontesampaio. Máis de 350 deportistas de 22 equipos da provincia competiron nas categorías Alevín, Benjamín e Prebenjamín sobre unha distancia de 1500 metros.

O Club Náutico O Muiño levou a clasificación xeral por equipos ao sumar un total de 6687 puntos, seguido do Club Confraría de Pescadores Portonovo con 6621 puntos e o Club Piragüismo Río Verdugo con 5954 puntos.

Os homes Prebenjamín serían os primeiros en ter contacto coa auga, Iago Vaz do E.P. Ciudad de Pontevedra ocupou a primeira posición seguido por Breogán da Igrexa do Piragüismo Ría Verdugo e Leo Padín do C.P. Portonovo. Na categoría feminina, a vencedora foi Carmen Pérez do O Muiño, seguida por Ana Veiga do Piragüismo Olívico e Daniela Paheco de As Torres.

A regata continuaba coa participación das mulleres da categoría Benjamín A feminina, Raquel Carballo do Kayak Tudense levou a medalla de ouro, mentres que Enma Perales e Carolina Rozas do Piragüismo Olívico ocuparon a segunda e terceira posición respectivamente. Na categoría Benjamín B feminina, Amelia Cobo de E.P. Ciudad de Pontevedra gañou a proba, seguida por Carla Pazos do E.P. Ciudad de Pontevedra e Noa Besada do C.P. Portonovo.

A carreira dos homes Benjamín A finalizaba con Mateo Pérez do Piragüismo Verducido no primeiro posto, seguido por Enzo Rodríguez do C.P. Portonovo e Tiago Reguera do CDM Ría de Aldán. Na categoría Benjamín B masculina, Adrián Pérez do E.P. Ciudad de Pontevedra, Samuel Alonso do Piragüismo Olívico e Hugo García do Piragüismo Olívico completaron o podio.

Na categoría Alevín B feminina, Aitana Casal do Piragüismo Verducido cruzou a liña de meta en primeiro lugar seguida por Beira Bernárdez do Piragüismo Verducido e Lucía Piña do Kayak Tudense. Na categoría Alevín B masculina, Samuel Diogo do Piragüismo Olívico, Lucas Caride e Nahuel Vozza do Náutico O Muiño ocuparon as tres primeiras posicións.

A competición finalizou coas probas da categoría Alevín A. Claudia Lamas do Piragüismo Verducido, Lucía Gómez do Piragüismo Río Verdugo e Sofía Carrera do Kaiak Vigo ocuparon as tres primeiras posicións do podio feminino. Na categoría masculina, Martín Estévez do Piragüismo Verducido ocupou a primeira posición, mentres que Nacho de la Torre do Piragüismo Olívico e Lucas Novo do Náutico Pontecesures levaron a segunda e terceira posición do podio.