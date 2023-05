Tres regatas fronte ás Cíes resolven un Trofeo Repsol moi igualado

O Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia acolleu as tres últimas probas da 45º Regata de Primavera – Trofeo Repsol que finalizou este primeiro de maio coa entrega de premios aos gañadores

As Illas Cíes foron o espectador de luxo este primeiro de maio da última e decisiva xornada do Trofeo Repsol • 45º Regata de Primavera, que viviu este luns os seus tres últimas probas. Do mesmo xeito que sucedera nas dúas etapas previas, Eolo fíxose de rogar e a frota tivo que esperar esta vez máis de hora e media que o vento fixese acto de presenza. Tardou en aparecer, pero unha vez presentouse, despregou moi boas condicións. Disputáronse as probas previstas en programa, tres percorridos en forma de trapecio (dúas para os J80 e un para os ORCs) que serían decisivos para conformar os podios das diferentes clases.

Os campións desta cuadraxésimo quinta edición foron o Sailway (CM Canido) en ORC 1-2-3, o Deep Blue 2.1 (RCN Vigo) en ORC 4, o Cinco Illas Albariño (CN Beluso) en ORC 5, o Salaño Dous (RCN Vigo) na Dous, o Okofen de Javier da Gándara (MRCYB) en J80 e o Tutatis (MRCYB) en Fígaro. Este último tamén levou o premio especial á mellor tripulación feminina.

Na clase ORC 1-2-3, cuns parciais de 2-2-2, o Sailway de Ramón Follea (CM Canido), con Alejandro Pérez á cana, logrou levar o ouro da competición. A súa regularidade nos tres días de competición permitiulle adiantar aos seus rivais e subirse todo o máis alto do podio. O Bon III (CN Punta Lagoa) compensou a súa descualificación do domingo por fóra de liña cun primeiro posto este luns. Unha nova vitoria parcial que, sumada á do sábado, outorgoulle a prata do trofeo. Acabou con 10 puntos empatado co Narval de José Antonio Portas (CN Vilagarcía), que quedou terceiro.

Na clase ORC 4, o Deep Blue 2.1 de Vicente Cid (RCN Vigo) non deu nin tregua nin opción aos seus rivais. Foi o mellor, sen ningunha dúbida. Fixo pleno de vitorias e alzouse, con 3 puntos, cun máis que merecido primeiro premio. O resto de caixóns do podio ocupáronos, con 7 e 8 puntos, o Unus de Luís García Trigo (MRCYB) A Burla Negra de Juan José Martínez (CN Castrelo de Miño), segundo e terceiro respectivamente.

De regreso en terra o patrón e líder do Deep Blue 2.1, Vicente Cid, mostrábase entusiasmado polo éxito logrado na regata e polo bo traballo da súa tripulación. “A alma do Deep Blue 2.1 é o seu equipo e sen eles non sería posible -dixo- esta vitoria. Levamos moitos anos navegando xuntos, a compenetración é total e o noso obxectivo é seguir sumando triunfos. O ano pasado levámonos o Conde, o Rías e o Príncipe, e neste 2023 non queremos lograr menos”.

Na clase ORC 5, onde as dúas primeiras probas deixaran uns resultados moi axustados na parte alta da táboa, a regata resolveuse tamén dunha forma moi apertada. Acabou coa vitoria final do Cinco Illas Albariño, de Iñaki Carbajo (CN Beluso), empatado a 8 puntos co segundo clasificado, o Nahela de Víctor Manuel Álvarez (CD Alagua), e a apenas medio punto de separación co terceiro, o Squid II de Francisco Lusquiños (CN Portonovo).

Na clase A2, o Salaño Dous de Jacobo Veciño e Brenda Maure (RCN Vigo), foi o único barco xunto co Deep Blue que se impuxo en todas e cada unha das regatas disputadas. Acabou con tres ouros parciais e cos loureiros do trofeo primaveral. A prata foi para o Aquilón de Roberto Telle e Genoveva Pereiro (MRCYB) e o bronce para o Asante Sanda de Juan Carlos Trabazos e Joaquín Dasilva (LM Bouzas).

A clase J80 chegou á xornada final liderada polo Okofen de Javier da Gándara, empatado a puntos co Alboroto de Javier Augado. No programa do día, do mesmo xeito que os ORCs, dúas probas de formato trapecio nas que ningún podía fallar se quería levar os loureiros. Finalmente, un primeiro e un segundo nas mangas inclinaron a balanza a favor do Okofen permitíndolle subirse todo o máis alto do podio. O Alboroto viuse lastrado á terceira posición por un noveno debido a que asinou nunha das probas e o Marías de Manel Cunha pasoulle por diante, facéndose coa prata.

Aínda que competiron dentro da clase dos ORC-4, os Fígaros do Monte Real tamén tiveron categoría propia na entrega de premios desta cuadraxésimo quinta edición da Regata de Primavera. Os vencedores desta edición foron o Tutatis de Paula Rey, o Ladeira de Elena Raga e o Erizana de Julia Correa. O Tutatis levou, ademais, o premio á mellor tripulación feminina da competición.

O Campionato de España de Sportboat da Zona Norte quedou finalmente deserto xa que ningunha tripulación quixo optar ao título nacional que a Real Federación Española de Vela puxo en xogo no marco do Trofeo Repsol.