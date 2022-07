O mundo visto a través da cámara do fotógrafo vigués Juan Teixeira.

A planta baixa da Casa das Artes acolle desde hoxe a exposición do fotógrafo vigués Juan Teixeira “Sociedade XXI”.

O acto de inauguración contou coa participación de Juan Teixeira, quen deu detalles de como comezou e en que momento decidiu levar adiante este proxecto expositivo, do concelleiro de Cultura, Abel Losada e do comisario da exposición e pai de autor.

Juan Teixeira é un fotógrafo documental, xestor cultural e xornalista independente nacido en Vigo no ano 1983. A través dunha serie de viaxes por América do Sur e o Sueste Asiático observou que a fotografía era unha forma de relacionarse e explorar o mundo dun modo moi persoal. Para afondar no mundo da imaxe, realiza Máster de Fotografía e Deseño na Escola Elisava de Barcelona e posteriormente un Máster de Xornalismo Multimedia en Bilbao.

Dende entón, intentou comprender o mundo que lle rodea, centrándose nas persoas e as súas relacións con outras persoas, coa sociedade, a natureza e o tempo e lugar que a cada unha delas lles toca vivir. Ten cuberto diversos acontecementos nos últimos dez anos, dende a crise de refuxiados en Europa, a guerra de Ucraína ou a situación do pobo kurdo en Turquía ou do palestino en Cisxordania.

A presente exposición está formada por obra inédita, composta por máis de 80 fotografías recompiladas durante os últimos dez anos de traballo como fotógrafo documental en máis de 30 países, seleccionadas, editadas e estruturadas durante o último ano. “Sociedade XXI” retrata persoas, situacións e lugares que propoñen unha problemática universal a través da representación particular.

Estas representacións amosan problemas concretos que calquera cidadán do mundo se pode propoñer ao longo da súa vida, como por exemplo a relación coa natureza nas cidades, o turismo enlatado, a falta de empatía, o bombardeo publicitario, a marxinación, a falta de tempo para pensar, a contaminación, as violencias, as desigualdades sociais ou de xénero, a necesidade de consumir, a soidade na era da comunicación…

A mostra estará aberta ao público até o 30 de outubro.