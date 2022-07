A eurocidade Tui-Valença convértese na capital das artes de rúa co FIAR

24 funcións, 17 espectáculos e 5 localizacións conforman a segunda edición de FIAR, o Festival Internacional de Artes de Rúa que terá lugar o venres 22, sábado 23 e domingo 24 na Eurocidade Tui-Valença financiado con fondos europeos do Interreg España – Portugal a través do proxecto Unicidade.

A presentación do festival tivo lugar na antiga alfándega de Valença por parte do alcalde, Enrique Cabaleiro, e do presidente da Cámara de Valença, José Carpinteira.

Enrique Cabaleiro destacou na súa intervención coma a Eurocidade Tui-Valença convértese na capital das artes de rúas deste festival dirixido principalmente a público familiar. Engadía o rexedor tudense que “é un festival que naceu o ano pasado e polo que apostamos de forma decidida porque é un festival diferente, vai dirixido a un público diferente, é un festival singular, e sumamente atractivo”. Afirmaba Enrique Cabaleiro que “son este tipo de eventos nos que debemos seguir traballando para tratar de afondar nosa relación cultural e tamén ofrecerlle ao conxunto dos nosos veciños e veciñas un oferta cultural ampla e variada, que ten o valor engadido de internacionalidade e carácter transfronteirizo”.

Pola súa parte José Carpinteira, presidente da Cámara de Valença, agarda que o festival se consolide xa nesta edición con tres días de gran animación nas dúas cidades. Ao tempo o presidente da Cámara, destacaba que “o importante é reafirmar a nosa proximidade, de Tui e Valença, facer eventos en común coma é o caso do FIAR, tamén temos outros, e programamos para o futuro outro tipo de eventos, para fortalecer cada vez máis esta relación entre Valença e Tui, entre os valencianos e os tudenses”.

Teatro, clown, circo, música, malabares, … serán algunhas da artes de rúa presentes con compañías coma Teatro Ghazafelhos, Galiró, Mandrágora, Troula Animación, Las Sincro, Comedías do Minho, Catropés, The Buckets, Rolando Rondinelli, La gata japonesa, Rolando Rondinelli, Fermín Mora, Kumpania Algazarra, Adrián Conde, Trío Detrés, Kanbahiota e Fora da Pauta.

En Valença os escenarios do FIAR serán o Jardim das Amoreiras e a praza da República, na Fortaleza, onde terán lugar os espectáculos ás 16 h , 17 h e 18 h, e o Jardim Municipal onde a cita será ás 23 h .

Mentres en Tui o Paseo da Corredoira e a praza de San Fernando acollerán as funcións ás 19.30 h, 20.30 h, 21.30 h e 22.30 h.

A entrada é libre e gratuíta en todas as funcións.

PROGRAMACIÓN FIAR

Venres, 22 de xullo

Ás 16.00 h ES Teatro Ghazafelhos con “A illa sen tesouro” na Praça da República en Valença

ÁS 17.00 h ES Galiró con “Poom Cha” espectáculo itinerante polas Coroada na Fortaleza de Valença

Ás 18.00 h ES Mandrágora con “Formas Animadas” no Jardim das Amoreiras en Valença

Ás 19.30 h ES Troula Animación con “O estraño caso do dentista da rúa Brazov” espectáculo itinerante polo Paseo da Corredoira de Tui

Ás 20.30 h ES Teatro Ghazafelhos con “A illa sen tesouro” no Paseo da Corredoira en Tui

Ás 21.30 h ES Cía Las Sincro con “Ohlimpiadas!” na praza de San Fernando, en Tui

Ás 22.30 h Galiró con “Poom Cha” espectáculo itinerante entre o Paseo da Corredoira e a praza de San Fernando en Tui

Ás 23.00 h ES Comedías do Minho con “A perturbaçao do cidadao” no Jardim Municipal de Valença

Sábado, 23 de xullo

Ás 16.00 h na Catropés con “Animacreques” na praça da República na Fortaleza de Valença

Ás 17.00 h The Buckets con “The Street show” na praça da República na Fortaleza de Valença

Ás 18.00 h ES Rolando Rondineli con “Tip Tap Pum” no Jardim das Amoreiras na Fortaleza de Valença

Ás 19.30 h ES Catropés con “Animacreques” espectáculo itinerante entre o Paseo da Corredoira e a praza de San Fernando en Tui

Ás 20.30 h ES h The Buckets con “The Street show” na praza de San Fernando en Tui

Ás 21.30 h ES La gata japonesa con “Los viajes de Bowa” no Paseo da Corredoira en Tui

Ás 22.30 h ES Rolando Rondineli con “Tip Tap Pum” na praza de San Fernando en Tui

Ás 23.00 h ES Gala con Kumpania Algazarra, Rolando Rondinelli e Fermín Mora no Jardim Municipal de Valença

Domingo, 24 de xullo

Ás 16.00 h ES Cía Adrián Conde con “El Gran Braulio” Jardim das Amoreiras na Fortaleza de Valença

Ás 17.00 h ES Trío Detrés con “+Ritmo” na praça da República na Fortaleza de Valença

Ás 18.00 h ES Fermín Mora con “Bien JOUÉ” Jardim das Amoreiras na Fortaleza de Valença

Ás 19.30 h ES Cía Adrián Conde con “El Gran Braulio” no Paseo da Corredoira de Tui

Ás 20.30 h ES Ás 17.00 h ES Trío Detrés con “+Ritmo” espectáculo itinerante entre o Paseo da Corredoira e a praza de San Fernando en Tui