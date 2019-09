O Monte Real Club de Yates de Baiona vístese de gala para a entrega dos Premios Nacionais de Vela Terras Gauda

O village do MRCYB acolleu a entrega dos prestixiosos Premios Nacionais de Vela Terras Gauda, que este ano celebrou o seu vixésimo sétima edición e galardoou aos mellores equipos e regatistas da tempada 2018.

O Monte Real Club de Yates entregou onte a noite en Baiona, os Premios Nacionais de Vela Terras Gauda. A gala, enmarcada no 34º Trofeo Príncipe de Asturias, contou coa asistencia de José María Fonseca Moretón, presidente de Terras Gauda; José Ramón Lete, secretario xeral para ou Deporte; Santos Héctor, deputado provincial; Carlos Gómez, alcalde de Baiona; Pilar de Sas; Gabriel González Eiroa, director comercial de ABANCA; Ignacio Cuarteto, comandante director da ENM, e o presidente do MRCYB, José Luis Álvarez.

O encargado de abrir o acto foi o presidente do Monte Real, quen aproveitou a súa intervención para felicitar a todos e cada un dos premiados e agradecer o apoio de Terras Gauda, así como tamén de todos os patrocinadores que fixeron posible, un ano máis, o Príncipe de Asturias. Tras Álvarez, José María Fonseca sucedeulle ao micrófono para dar paso despois á entrega de galardóns.

Os premiados nesta vixésimo sétima edición dos Premios Nacionais de Vela Terras Gauda foron o Estrela Damm como mellor barco ORC; Bribon Movistar co premio ao mellor barco; Diego Botín e Iago López Marra, equipo olímpico do ano; Martín Wizner e Pedro Ameneiro, mellor equipo xuvenil do 2018; o J70 Marnatura, mellor monotipo do ano; Violeta del Reino, mellor regatista; Nauta 360 co premio Mariano Augado de comunicación e o Galicia 93 Pescanova como mellor proxecto deportivo, no ano no que se cumpre o vixésimo quinto aniversario do seu podio na Volta ao Mundo de Vela.

Foron precisamente o Galicia 93 Pescanova e o Bribon Movistar os grandes protagonistas da entrega de premios. Nava Castro, directora de Turismo da comunidade galega foi a encargada de recoller o galardón do Galicia 93 en representación da aposta que no seu día fixo a Xunta de Galicia para promocionar e facer realidade o podio do barco ao que todos coñeceron como “peixe voador”. Pola súa banda, toda a tripulación do Rey Don Juan Carlos, que finalmente non puido asistir a recoller o premio, subiuse ao escenario para recoller o premio dos 6 metros Bribon Movistar como mellor barco do ano.