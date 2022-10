O Monte Real Club de Yates de Baiona acolle a Final do Campionato de España de Cruceiros

17 embarcacións de 12 comunidades participan esta fin de semana en Baiona no Campionato de España de Cruceiros por equipos e autonomías, organizado pola RFEV e co patrocinio de Loterías e Apostas do Estado

Máis de 100 regatistas, repartidos en 17 equipos que representarán a 12 comunidades autónomas, daranse cita esa fin de semana (7 ao 9 de outubro) no Campionato de España de Cruceiros – Trofeo Loterías e Apostas do Estado que se disputará no Monte Real Club de Yates de Baiona.

Organizado pola Real Federación Española de Vela coa colaboración do MRCYB e a Real Federación Galega de Vela, este campionato aposta por unha estrutura que premia a participación no calendario territorial e fomenta a competitividade entre tripulacións amateurs. Os distintos equipos, propostos por cada federación territorial, gozarán dunha competición pensada para fomentar e socializar a vela de cruceiro en España.

Javier Sanz, presidente da RFEV fai fincapé na idea de “premiar o esforzo e a constancia dos regatistas que cada semana saen a navegar no seu club”. “Poder medirche #ante tripulacións de toda España en igualdade de condicións é unha oportunidade única que esperamos convértase no obxectivo anual de calquera equipo de cruceiros de calquera punto do noso país”.

Unha das novidades da competición é que grazas ao patrocinio de Loterías e Apostas do Estado e o apoio económico da RFEV, os participantes non terán que pagar inscrición e a súa estancia en Baiona será sufragada polos organizadores da regata. Ademais, este Campionato de España contará cunha oferta social paralela, cun village dedicado aos regatistas no que cada noite ofrecerase comida e bebida.

A nota de cor verase no mar, onde todos os equipos lucirán unhas lycras personalizadas segundo a comunidade autónoma á que representan. Tamén cabe destacade que o vencedor do campionato, ademais do título nacional, conseguirá para o seu territorial o recoñecemento de mellor autonomía de España.

O éxito da proposta tradúcese non só nunha alta participación nesta primeira edición, 17 tripulacións de 12 territoriais, senón no feito de que estas tripulacións están formadas por regatistas amateurs, equipos que navegan asiduamente nas súas regatas de club e que teñen agora a oportunidade de medir as súas destrezas fronte a outros de diferentes puntos de España.

As federacións autonómicas representadas por un ou dous equipos neste Campionato de España de Cruceiros son: Andalucía, Canarias, Cantabria, Ciudad Autónoma de Melilla, Comunidade Valenciana, Castela a Mancha, Cataluña, Galicia, Illas Baleares, Principado de Asturias, Región de Murcia, País Vasco.

A acción comezará o vindeiro venres e prolongarase ata o domingo, navegando na frota de embarcacións monotipo Benetau Figaro, un aliciente máis que pon énfase na igualdade de condicións para todos, así como na facilidade de participación.