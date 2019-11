O Miño, un río que une cada vez máis

Salvaterra e Tui, nesta marxe e Monção e Valença, na outra, estiveron durante siglos de costas. Coa abertura da fronteira, iniciouse un tímido e desexado desenvolvemento conxunto.

Construíronse pontes, xurdiron negocios conxuntos, potenciáronse actividades comúns e incrementouse a mobilidade profesional entre os dous lados. O novo relacionamento económico, cultural e social levou á constitución de dúas Eurocidades, fortalecendo a unión e intercambio entre ambos os pobos.

Unha realidade coñecida por todas as persoas que habitan neste espazo xeográfico transfronteirizo, ben como polo tecido empresarial dos catro municipios ribeiros que encontran neste territorio bañado polo río Miño o seu hábitat económico natural.

Esta constatación, evidente aos ollos de todos, será reforzada os próximos anos co proxecto conxunto “Río Miño: Un Destino Navegable”. Presentado onte no Museo do Alvarinho de Monção, que contou coa presenza dos representantes dos municipios e das tres entidades implicadas: Porto e Norte de Portugal, Dirección Xeral do Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, e Axencia de Turismo de Galicia. Impulsado polo ex alcalde de Salvaterra de Miño, Arturo Grandal -presente onte no acto- e que promoven as dúas Eurocidades miñotas: Monçao-Salvaterra e Tui-Valença, onte representadas por dous dos catro alcaldes: Marta Valcárcel (Salvaterra), António Barbosa ( Moçao), e do vereador de Valença, José Monte. Todos encargáronse de expoñer o proxecto -valorado en 1,1 millóns de euros-, e que xa conta co visto e prace de Bruxelas.

Inserido no programa INTERREG V–A España – Portugal ( POCTEP) 2014-2020, o proxecto implica un investimento de 1.1 ME (75% Feder e 25% comparticipado dos socios), resultando na realización dun conxunto de medidas e actividades focadas na atratividade e sostibilidade do río Miño.

Cales son?. Dunha banda, melloría da navegabilidade do río Miño, paseos turísticos en barco, percorridos peóns polas marxes e pesqueiras, visitas programadas ás fortalezas, centros históricos, adegas de viño alvariño, e equipamentos culturais.

Por outra, a creación de pequenos caes flutuantes nos municipios e centro de interpretación ambiental na illa de Fillaboa, en Salvaterra. Previsto aínda a realización de obradoiros e conferencias relacionadas co río (pasado, presente e futuro) e incentivo á práctica de deportes fluviais ( kaiak, canoa, stand up paddle…).

Para o alcalde monçanense, o proxecto “Río Miño: Un Destino Navegable” garante o reforzo de relacionamento entre os socios, xa bastante positivo, e permite ampliar a oferta turística, cultural e patrimonial dos catro municipios banhados polo río Miño.

António Barbosa adiantou que “as vantaxes do proxecto son grandes quere nunha perspetiva de valorización ambiental do río Miño quere no que respecta á mediatización do territorio e rentabilización económica dos axentes turísticos, hostalaría e restauración”.

Coñecedor que o proxecto proporcionará un conxunto de experiencias e descubrimentos aos visitantes do territorio, António Barbosa, cre que o proxecto contribuirá para facer desta rexión un espazo privilexiado para a pasaxe de momentos agradables tanto en contexto familiar como en grupos de amigos.

Para a alcaldesa de Salvaterra o de onte foi un día especial, cheo de emoción e de agradecemento: “estamos a presentar este proxecto grazas a unha persoa que sempre creu no seu territorio e tivo claro que tiña que crecer cara ao río, e esa persoa é, Arturo Grandal”.

“Río Miño: Un Destino Navegable” deberá estar no terreo no próximo verán, axudando a cimentar o concepto “ Visit Río Miño” a través do reforzo do posicionamento da rexión no mercado nacional e internacional, asegurando, con iso, unha vantaxe competitiva en relación a outros destinos.