Persoas e entidades destacadas de diferentes ámbitos da sociedade colaboran co CB Nigrán para render homenaxe as vítimas da Violencia de Xénero

O actor Javier Gutiérrez, da película campións, Epi e Navarro, xogadores da seleccion española de baloncesto, Amistades Peligrosas , Manquiña e a selección de baloncesto de Gran Bretaña , entre outros, colaboran co CB Nigrán contra a violencia de xénero .

O CB Nigrán quere render un ano máis homenaxe ás vítimas de malos tratos con motivo do día contra a Violencia de Xénero cun vídeo no que colaboraron personalidades destacadas de diferentes ámbitos como os actores Javier Gutiérrez e Manquiña, os xogadores de baloncesto Epi e Navarro, os escritores Antonio García Teijeiro e Inma Lopez Silva, a campioa do mundo de Tríatlon paralímpico Susana Rodriguez,a xornalista Montse Fajardo, a actriz e presentadora Silvia Fominaya , o dúo musical Amistades Peligrosas, colectivos como a policia local de Nigrán ou o Grumir do Val Miñor e os claustros de todos os centros educativos de Nigrán , entre outros, ademais dos propios xogadores e xogadoras do club.

Todos eles aparecen no vídeo portando unha pelota de baloncesto, un balón por cada muller así como por cada un dos nenos e nenas asasinados neste 2019.

Todos quixeron colaborar nesta iniciativa do Club de Baloncesto Nigrán, unha iniciativa que forma parte do traballo social que realizan desde o club, onde consideran un aspecto fundamental traballar valores a través do deporte.