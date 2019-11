O MARCO acolle a presentación do catálogo da exposición ‘Mulleres do Silencio’

Este venres 15 de novembro, a Deputación de Pontevedra presenta, no Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, o catálogo MULLERES DO SILENCIO. De Maruja Mallo a Angela de la Cruz, correspondente á exposición que tivo lugar no MARCO entre outubro de 2016 e abril de 2017. Unha mostra de produción propia comisariada por Rosario Sarmiento, na que se visibilizaba a obra e traxectoria de 19 artistas galegas.

A presentación estará a cargo de Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra, acompañada pola comisaria e promotora da publicación, Rosario Sarmiento.