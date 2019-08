O Instituto de Estudos Tudenses organiza unha xornada na igrexa de San Domingos de Tui baixo o título “San Domingos: arte e historia”

Organizada polo Instituto de Estudos Tudense achegará a dimensión artística e a vinculación deste templo coa liñaxe dos Soutomaior e os procesos devocionais da Idade Moderna.

A igrexa de San Domingos acollerá este mércores, 7 de agosto, a xornada organizada polo Instituto de Estudos Tudenses titulada “San Domingos: arte e historia”. Colabora nesta actividade o Concello de Tui e da Asociación Amigos da Catedral. Esta mañá presentouse esta xornada na casa do concello por parte do alcalde, Enrique Cabaleiro, e do presidente do Instituto de Estudos Tudense, Javier Añoveros.

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, destacou que esta xornada permitirannos coñecer esta xoia patrimonial tudense, facendo un chamamento a acudir a esta cita sobre un elemento singular do noso valor patrimonial e arquitectónico.

Mentres o presidente do Instituto de Estudos Tudenses, Javier Añoveros, lembrou que a entidade que preside dende hai uns anos organiza unhas xornadas anuais sobre a historia de Tui, que o ano pasado se centraron na igrexa de San Bartolomeu e que este ano se dedican a San Domingos, un dos principais exemplos da arte gótica galega e que conta cunha alongada historia dende a súa fundación no século XIV. Explicaba así que están previstas tres conferencias “moi atractivas e suxestivas” que farán unha achega á dimensión artística e a dous aspectos altamente relevantes da historia de San Domingos: a vinculación deste templo coa liñaxe dos Soutomaior e os procesos devocionais da Idade Moderna.

O programa previsto, na propia igrexa de San Domingos, con acceso libre e gratuíto, comezará ás 18.30 h co acto de benvida e a conferencia “Los Sotomayor: un linaje entre Galicia y Portugal” a cargo de José Augusto Sotomayor Pizarro, da Facultade de Letras da Universidade de Porto, e Eduardo Pardo de Guevara y Valdés do Instituto Padre Sarmiento do CSIC.

A continuación ás 19.30 h realizarase unha visita comentada á igrexa “El arte gótico en Santo Domingo de Tui” a cargo Carmen Manso Porto, Biblioteca da Real Academia de Historia, especialista en arte dos dominicos en Galicia. Ás 20.30 h está prevista a conferencia “El convento de Santo Domingo de Tui: foco de devociones dominicas en el Baixo Miño del Barroco” por Domingo González Lopo, da Universidade de Santiago de Compostela. Por último o peche das xornadas correrá a cargo do grupo de pandereteiras da Asociación Cultural O Mosteiro de Pexegueiro.

Xornada sobre San Domingo: arte e historia