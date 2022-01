O GDR Condado Paradanta premia á asociación Lazoiro na gala dos “II Premios Dinamizador Rural”

Catorce foron as candidaturas presentadas nesta segunda edición, na que houbo un recoñecemento territorial e un recoñecemento por concello

Estes galardóns outórgaos o GDR Condado Paradanta para recoñecer o traballo que, de maneira altruísta, fan as diferentes entidades privadas e/ou persoas físicas pola defensa e pola posta en valor do patrimonio (material e inmaterial) do seu territorio de actuación. Nas bases dos premios figura un recoñecemento territorial, dotado de 1000 €, e un recoñecemento por concello, consistentes nunha placa, en madeira e pedra, realizada por un artesán local.

Nesta ocasión, catorce foron as candidaturas presentadas. Na gala celebrada o pasado 23 de decembro, na Escola de música de Rubiós, As Neves, desveláronse as entidades e persoas recoñecidas polo GDR.

A Asociación Lazoiro, do concello de Salvaterra de Miño, foi a premiada nesta segunda edición. O xurado valorou positivamente os tres proxectos cos que se presentou Lazoiro; “ Proxecto Ríos”, iniciativa de concienciación, educación e participación cidadá en defensa do río Miño e Tea; Memoria de Salvaterra”, fundaméntase principalmente na recuperación de fotografías antigas para poñer en valor as parroquias e as súas xentes e ou “ Proxecto 17 parroquias”, proxecto para afondar na riqueza e posta en valor do patrimonio histórico, material e inmaterial, que posúe ou concello de Salvaterra de Miño en tódalas súas parroquias.

Así, polo concello da Cañiza recoñeceuse á CMVMC Montes de Parada, polo concello de Arbo a Asociación A Vella Barca, polo concello de Covelo recoñeceuse á Asociación As túas Aldeas, polo concello de Crecente á Asociación Cultural e Veciñal Amistade, polo concello de Mondariz recoñeceuse a Alberte Reboreda, polo concello de Ponteareas recoñeceuse á Agrupación Folclórica Algueirada, polo concello de Salceda de Caselas recoñeceuse á Asociación Amigos dá Música e polo concello de Salvaterra de Miño á Asociación Xanela – Iniciativa Cultural. Os recoñecementos foron entregados por Marta Valcarcel, alcaldesa de Salvaterra, Luís Piña, alcalde da Cañiza, Xosé Manuel Méndez, alcalde das Neves, Pablo Castelo, alcalde de Covelo e por representes dos concellos de Arbo, Crecente, Mondariz, Ponteareas e Salceda de Caselas.

O mestre de cerimonias da Gala foi o cómico galego Pepo Suevos, que co ton cómico co que se desenvolveu o evento fixo as delicias dos sesenta asistentes. Estes, ademais, puideron gozar da actuación realizada por un cuarteto de vento formado por músicos da Banda de Música de Rubiós. Desde o GDR animan a todas aquelas entidades e persoas físicas que, de forma altruísta, traballan pola valorización do diferente patrimonio a que preparen as súas candidaturas para a terceira edición que se desenvolverá ao longo do presente ano.

Esta actividade formou parte dos diferentes proxectos de animación e dinamización económica e social que o GDR puxo en marcha ao longo do pasado ano e que foron financiados a cargo do Programa Leader.