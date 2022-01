Terras Gauda comproba que a intensificación ecolóxica mellora a biodiversidade do chan

A adega rosaleira obtén os resultados dos dous primeiros anos de estudo do proxecto internacional BETTERSOIL, que desenvolve en colaboración con Leira Von Wigstein ( Alpamanta), que practica a vitivinicultura biodinámica en Arxentina

Terras Gauda afronta o reto da sustentabilidade ambiental avanzando nos proxectos de investigación que ten en marcha relacionados coa preservación da contorna para conservar e potenciar o seu legado vitivinícola. A adega acaba de finalizar os dous primeiros anos de estudo de BETTERSOIL, cuxo interese radica en demostrar que as técnicas de intensificación ecolóxica melloran a biodiversidade do chan e, por tanto, a saúde e produtividade das vides. Os resultados preliminares constatan que tamén existen diferenzas na calidade das uvas e no perfil aromático do viño, que destaca polos seus equilibrados matices en boca.

O director enolóxico, Emilio Rodríguez Canas, explica que “puidemos comprobar unha serie de melloras fundamentais no viñedo, que evidencian un avance positivo no estado sanitario do noso cultivo. O contido en clorofila das follas das vides da parcela de intensificación ecolóxica foi maior que na de control, o que se traduciu nunhas plantas máis vigorosas, máis sas e resistentes de forma natural ás enfermidades. Tamén a produción de uvas foi superior. As técnicas aplicadas son variadas: osixenación precisa do chan e das cepas, uso de diversas cubertas vexetais, eliminación manual de brotes superfluos e abonado exclusivo con vermicompost, entre outras”.

Como resultado transcendental podemos concluír que, ao vinificar por separado as uvas do ensaio e as da parcela testemuña, seleccionouse como preferencia o viño obtido do viñedo tratado con técnicas de intensificación ecolóxica nas catas cegas realizadas polos expertos en 2020 e 2021, tanto polo seu perfil aromático como polo seu equilibrio de matices en boca. Isto confirma que unha maior biodiversidade nos chans inflúe positivamente no resultado final do viño, a pesar de que as diferenzas cualitativas son pouco relevantes.

Terras Gauda encara o último ano de BETTERSOIL co obxectivo de dispoñer de resultados de tres campañas, o que achegará solidez ás primeiras conclusións deste proxecto, que desenvolve en colaboración coa adega arxentina que practica a vitivinicultura biodinámica Leira Von Wigstein ( Alpamanta). O maior valor científico virá dado, precisamente, pola comparativa entre os resultados obtidos pola adega do Rosal, no Hemisferio Norte, fronte á situada no Hemisferio Sur, tanto polas diferenzas no clima, como nos chans, as variedades e nos procesos de elaboración.

INICIATIVA EUROPEA INTERGOBERNAMENTAL