O Festival Internacional de Títeres de Redondela celebra a súa 23ª edición con máis de 60 citas en cartel

O Festival Internacional de Títeres de Redondela Memorial Juanjo Amoedo anunciou hoxe a programación completa da súa 23ª edición que, do 12 ao 17 de maio, ofrecerá un intenso programa con máis de 60 funcións e actividades complementarias arredor do teatro de monicreques.

Na presentación participaron o director, Luis Crespo, a concelleira de Cultura, Iria Vilaboa, o director da Agadic, Jacobo Sutil, o deputado provincial, Carlos López Font e a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas.

En referencia ao certame redondelán, o representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade incidiu no seu labor de promoción e dignificación do teatro de monicreques, tanto dirixido a adultos como a rapaces, así como no valor engadido das súas actividades formativas e divulgativas cara á creación e fidelización de públicos para este xénero específico e para as artes escénicas en xeral.

Destacada representación galega

Destacou tamén a importante presenza de compañías galegas na súa programación, “feito que demostra que Galicia conta cunha oferta moi ampla e de moita calidade”, coa veterana compañía redondelá Tanxarina á cabeza e protagonizando, así mesmo, a exposición sobre os seus 40 anos de traxectoria. Outras formacións galegas en cartel son Catropés, Cascanueces Títeres, EducaTeatro, Mircromina Títeres, Paporrubio, Títeres Alakrán, Trécola Producións ou Viravolta Títeres.

En Redondela actuarán tamén agrupación procedentes de diferentes puntos de España (A Rioxa, Aragón, Cantabria, Castela e León e Madrid) e doutros seis países: Arxentina, Eslovenia, Francia, Portugal, Israel e Italia.

A esta vintena de compañías teatrais súmanse as 10 formacións encargadas de poñer música ao festival: Paco Nogueiras, Cía Latexo Percusión, Uxía Lambona e a Banda Molona, Cé Orquestra Pantasma, Pakolas, Breocáns, The Turre’s Band, Fanfarria Farruxa, Os Alecríns e Charanga Bicoia.

>> PROGRAMA

Como en anos anteriores, o Multiusos da Xunqueira será a sede da programación de sala, mentres que a de rúa desenvolverase en numerosas localizacións ao aire libre. Xunto coas funcións teatrais e os concertos, esta 23ª edición ofrece tamén a instalación Ingenii Machina, da compañía de Castela e León Alauda Teatro, o mercadiño titiriteiro e a habitual sección Títeres pola gorra, ademais da devandita exposición 40 anos de Tanxarina Títeres.