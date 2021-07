O éxito do “Volanteiro no Camiño” obriga a multiplicar as viaxes

Os roteiros marítimos gratuítos para facer parte do Camiño Portugués pola costa chegarán en agosto a Vigo, onde contarán coa inestimable colaboración do Liceo Marítimo de Bouzas

O éxito das travesías pola costa que emprendeu o pasado 16 de xullo o volanteiro do Piueiro para homenaxear o Camiño Portugués superou as previsions náis optimistas da asociación, que se viu obrigada a aumentar as viaxes para dar cabida ao maior numero de persoas posible, dado o límite de 8 por viaxe imposto pola COVID. O “Volanteiro no Camiño”, que neste mes de agosto chegará a Vigo, é unha iniciativa gratuíta que consta de varios roteiros e que conta co respaldo da Xunta de Galicia, a través do programa O teu Xacobeo,

A Asociación Cultural de Embarcacións Tradicionais Piueiro da Guarda puxo ao dispor de toda a sociedade o volanteiro para facer parte do Camiño Portugués pola Costa, repetindo o itinerario polo que os restos do Apóstolo Santiago chegaron a Galicia hai case 2.000 anos. Deste xeito, tras os roteiros costeiros desde A Guarda ata Redondela, onde conflúen o camiño polo mar e pola terra, pasando polo Rosal, Oia, Baiona e Nigrán, chegarán en próximas datas a Vigo, grazas a colaboración do Liceo Marítimo de Bouzas, cuxo presidente, Miguel Pereira, foi un apoio fundamental para poder levar a cabo a etapa viguesa da iniciativa.

Neste senso, o responsable da entidade náutica destacou a importancia do Proxecto e recalcou o respaldo da xunta directiva que preside “porque o ‘Volanteiro no Camiño’ une tradición, cultura e turismo a través do mar”.

As travesías permiten aos viaxeiros descubrir a navegación a bordo dun volanteiro guardés e coñecer a cultura mariñeira transmitida pola propia embarcación e polos seus tripulantes, en parte mariñeiros xubilados do porto da Guarda. Todos eles recibiron nos últimos meses a formación necesaria en Interpretación do Patrimonio para ofrecer información aos participantes ao longo dos roteiros.

Ademais, desde a Asociación engadiuse unha perspectiva de gran importancia tanto para eles como para o propio Xacobeo: reivindicar o papel protagonista da muller no mundo do mar a través dunha tripulación maioritariamente feminina, que percorrerá unha dos roteiros previstos no calendario. O Piueiro realiza unha navegación a vela totalmente sostible, na que unicamente se apoiará no motor para facilitar as manobras de atracada e desatraque.

Obsequios para os viaxeiros

Un elemento fundamental do proxecto é un mapa que, entre outros agasallos conmemorativos, recibirán todos os participantes e que achegará unha visión do Camiño Portugués pola Costa desde o mar, destacando bens patrimoniais e naturais como o Monte Santa Trega, o espazo Natural Esteiro do Miño (Rede Natura 2000), o Mosteiro de Oia, os petróglifos Auga dous Cebros (embarcación fenicia), a Fortaleza Monterreal, o Parque Nacional das Illas Atlánticas, o Monte do Castro, o Centro de Interpretación da Batalla de Rande ou a Illa de San Simón.

Roteiro de navegación en Vigo

Vigo (Liceo Marítimo de Bouzas) /Redondela (Museo de Rande)

Datas: 19, e 20 e 21 de agosto (10:00 h e 15:30 horas desde Vigo e 12:00 e 17:30 desde Redondela). Os viaxeiros que partan de Vigo volverán ao Liceo nun microbus habilitado pola aasociación.

Os interesados en embarcarse no Piueiro poden anotarse a través da páxina web https://piueiro.webnode.es/o-teu-xacobeo/