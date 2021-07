Nigrán será escenario do tour 2021 da escola de Rock Paredes de Coura

Escola do Rock Paredes de Coura

A Escola do Rock Paredes de Coura naceu en 2014, na terra do icónico Festival Paredes de Coura, contribuíndo ao fomento deste xa clásico romance entre a vila e o rock’n’roll. Decorre en períodos de curta duración, este ano do 18 al 23 de xullo, nun formato de residencia artística e campo vacacional con actividades que varían entre ensaios, formacións, sesións de cinema, concertos e moito máis. Todos os anos, a Escola do Rock organiza un tour con concertos en condicións inéditas para o alumnado e profesorado, reunindo a unha trintena de músicos no escenario. Os grupos da Escola do Rock xa actuaron en moitos festivais, así como en algunhas das mellores salas de espectáculo de Portugal e Galiza, como: Festival Vodafone Paredes de Coura, Serralves em Festa (Museu de Serralves, Porto), Verão na Casa (Casa da Música, Porto), SURFING THE LEREZ (Pontevedra, Galiza), NOS Primavera Sound (Porto), Hard Club Porto, Fundación Barrié (Vigo), entre outros.