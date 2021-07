Grandes veleiros sucarán a Ría de Pontevedra na 24ª edición dá Regata de Cruceiros de Aguete

A proba que se celebrará a próxima fin de semana 31 de xullo e 1 de agosto, está incluída no calendario nacional da Real Federación Española como puntuable para a Copa de España de Cruceiros

Do mesmo xeito que o ano pasado, a fin de manter o máximo rigor coas condicións para a prevención do Covid19, a presentación levouse a cabo no exterior, concretamente na terraza principal do Club organizador, onde a súa presidenta María del Carmen da Puente fixo de anfitrioa na presentación acompañándolle entre outras e outros, xunto ao cartel anunciador do evento, o deputado provincial de deportes, Gorka Gómez; o concelleiro de deportes de Marín, Antonio Traba; secretario da Comisión Naval de Regatas de Marín, CC Miguel Torres Aboal e a comodora do Club, Celina Torrado, así como distintos patrocinadores, colaboradores e xunta directiva do club organizador.

O evento celebrarase esta próxima fin de semana, 31 de xullo e 1 de agosto, facendo que a Ría de Pontevedra será novamente escenario dunha das citas anuais máis importantes de Galicia no deporte da Vela na clase Cruceiro, non en balde este evento é o máis lonxevo desta comunidade autónoma dos designados pola Real Federación Española de Vela como puntuable para a Copa de España de Cruceiros con 18 anos seguidos. Este ano compartirá co prestixioso Trofeo Príncipe de Asturias do Monte Real Club de Yates de Baiona, a honra de ser as únicas probas puntuables en Galicia que figuran no calendario da Real Federación Española de Vela para a Copa de España.

A organización espera contar coa participación de 30/35 embarcacións participantes, cuxa inscrición aínda se está realizando nestes días, debido a que teñen de prazo para facelo ata o vindeiro venres día 30 de xullo.

Novamente este ano convídase a participar tamén de forma especial nunha clase exclusiva para eles, aos denominados Veteranos Clásicos, para que poidan gozar navegando xunto aos modernos barcos de regatas. Son este tipo de embarcacións que se atopaban ata hai poucos anos totalmente paradas nos portos e mariñas por estar desfasadas ou xa con poucas prestacións.

Seguindo o mesmo formato que tanto éxito deulle a esta regata case desde o principio da súa creación, constará de dúas xornadas nas que se disputarán un máximo de catro probas.

O sábado día 31 de xullo a partir das 14:00 horas levará a cabo a Etapa costeira de 20 millas pasando polos faros e balizas marítimas próximos a Ons e Bueu e con entrada e saída fronte ao club de Aguete, xogándose os participantes o Trofeo Capitán de Corveta Jaime Janer, ilustre mariño e gran valedor de Marín, que fose o primeiro director da Escola e Polígono de Tiro Naval da Armada, na que hoxe é Escola Naval Militar. Lembremos que o ano pasado o vencedor deste trofeo foi “ Bon 3”, o J109 de Victor Carrión do Real Club Náutico de Vigo.

Na xornada do domingo en cambio, serán percorridos técnicos (percorridos ao vento) a partir das 12:00 horas montados entre balizas fronte ao club e dunhas 6 millas de lonxitude cada un que reúnen a numeroso público para observar de preto as evolucións dos barcos, poñéndose en xogo os Trofeos Concello de Marín e Porto de Marín respectivamente neles.

Todas as probas poderán ser seguidas en directo por imaxe virtual mediante o sistema de seguimento Ronsel que aplicará a empresa organizadora técnica, Desmarque S.L.

Nas súas alocucións aos presentes, a presidenta do club, María del Carmen da Puente, aproveitou a ocasión para agradecer o esforzo das empresas privadas e das institucións por vincularse unha vez máis con este evento para poder levalo a cabo por parte do club na mellor forma posible, facendo entre todos que esta regata chegase a un nivel tan grande, non soamente deportivo, se non tamén turístico e de divertimento xeral que conta ano tras ano con máis incondicionais que non lla poden perder. A comodora do Club, Celina Torrado, ademais de comentar como participante asidua na regata, as sensacións de navegar nunha contorna como é a ría de Pontevedra e de forma particular en Seixo Marín, tamén explicou o coidadoso protocolo que se tivo que levar a cabo para novamente para poder realizar este evento de acordo coa prevención para o Covid19 e os actos que foron cambiados ou adaptados por iso, lembrando que é dos poucos clubs que o ano pasado cumpriu o seu programa completo a pesar da pandemia.

Pola súa banda, o deputado provincial de deportes da Deputación de Pontevedra, Gorka Gómez, na súa alocución destacou o incondicional apoio da Deputación aos eventos con fins de promoción do deporte en si e ao mesmo tempo do marco incomparable no que se desenvolve tamén, aludindo tamén ao apoio que fai tamén o Concello e as distintas firmas privadas, corroborado tamén todo iso polo concelleiro de deportes de Marín, Antonio Traba, que pechou o acto.