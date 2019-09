O equipo feminino do Penedo Te Importa proclámase campión de España

A pasada fin de semana disputábase nas instalacións de Porta do Hierro en Madrid o campionato de España Kaiak Polo. Á cita asistiron os dous equipos galegos do Penedo Te Importa e o Copacabana de Ferrol.

O conxunto feminino do Penedo Te Importa realizou un magnífico torneo que lle levou a disputar a final do evento contra o equipo valenciano do Alaquás na que os de Tui non deron opción ao seu rival tras superalo cun contundente cinco a cero.

A outra medalla da fin de semana sería para o Copacabana Sub 21. Os ferroláns non puideron revalidar o título do 2018 e tiveron que conformarse coa medalla de prata, tras caer na final por tres a catro, fronte ao Náutico Castelló.