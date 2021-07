O Concello da Guarda entrega os Premios de Educación 2020-21

O Concello da Guarda ven de entregar os Premios de Educación 2020-21, unha iniciativa que se realizou co ánimo de incentivar o estudo e reforzar actitudes e hábitos relacionados co traballo, esforzo, participación e convivencia entre as persoas mozas.

Os premios estiveron dirixidos nesta convocatoria ao alumnado de cursos de fin de ciclo de Primaria, Secundaria, Bacherelato e Ciclos de Formación Profesional dos centros públicos e concertados de primaria ou secundaria da localidade de A Guarda durante o curso 2020-2021, e se estableceu un máximo de 23 premios consistentes en material informático.

Foron requisitos o ter obtido unha nota media mínima de 8, salvo naqueles casos nos que se propuxo ao alumnado o recoñecemento polo seu traballo, esforzo e participación, unha nova categoría que se engadiu nesta edición.

Listado de premiados/as:

6º Educación Primaria

Colexio Nome e apelidos Premio á: Sinde Rebeca Casal Freitas Mellor expte académico Sinde Sergio Alonso Pacheco + esforzo Sangriña Paula Baz Videira Mellor expte académico Sangriña Antía Martínez Rodríguez + esforzo Solanas Sabela Lomba Rodríguez Mellor expte académico Solanas Sara Pacheco Pereira + esforzo Carmelitas Paula Ortega Salcidos Mellor expte académico Carmelitas Xiana Carrasco González + esforzo Somascos Sofía Villa Bento Mellor expte académico e + esforzo

4º da ESO

Colexio Nome e apelidos Premio á: Carmelitas Estela Baz Rodríguez Mellor expte académico Carmelitas Eva Rodríguez Barbosa + esforzo Somascos Ángel Martínez Fernández Mellor expte académico e + esforzo Ies A Sangriña José Manuel Gómez Lomba Mellor expte académico Ies A Sangriña Anxo Sánchez Higuero Mellor expte académico Ies A Sangriña Pablo Coballes García Mellor expte académico Ies A Sangriña Iago Soler Lomba + esforzo

IES A SANGRIÑA