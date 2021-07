A Casa da Navegación acolle a conferencia “O Turismo en Baiona de Galicia: O nacemento do sector turístico local”

O vindeiro xoves, día 22 de xullo, ás 20:00 h o Auditorio da Casa da Navegación acollerá a conferencia “O Turismo en Baiona de Galicia: O nacemento do sector turístico local” a cargo de Víctor Miguel Fernández, Máster en Dirección Internacional do Turismo.

A conferencia do xoves é unha presentación parcial do Traballo Fin de Máster en Dirección Internacional do Turismo ( URJC, 2020) sobre as orixes do sector turístico local e os establecementos da Idade de Ouro (1887-1936), que foi distinguido pola organización REDINTUR en novembro do pasado ano como un dos mellores traballos turísticos de posgrao a nivel nacional.

O relatorio estará enfocada nas grandes transformacións e avances que sufriu a vila durante o século XIX, expoñendo de forma dinámica e de maneira gráfica distintos aspectos como son as propias orixes do municipalismo baionés, a construción da estrada de Vigo á Garda pola costa, os primeiros transportes e aloxamentos turísticos, a fundación das primeiras sociedades recreativas e a chegada do lecer, a privatización turística da fortaleza de Monte Real, a importancia cultural das festas de San Cosme, a chegada dos primeiros empresarios turísticos á vila, o inicio da Idade de Ouro do turismo en Baiona, a aparición da barriada de chalés de estilo inglés e hoteis modernos como consecuencia das crises de masificación turística de finais do XIX, o IV Centenario do Descubrimento, a construción da Casa de Baños da Concheira, e os principais impactos do turismo na política e a economía da vila a finais do XIX e principios do XX.