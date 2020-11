O Ciudad de Pontevedra leva a victoria no Trofeo Rías Baixas

Na mañá do sábado celebrouse en augas do encoro de Pontillón do Castro en Verducido, o VI Trofeo Rías Baixas co que daba comezo á tempada 20/21 de competicións. Nesta ocasión dábanse cita máis de 200 deportistas que tiñan que superar os doce quilómetros que constaba o percorrido.

Como non podía ser menos antes do inicio da competición, gardouse un minuto de silencio en honra de Nacho García Dobarro (59), tristemente falecido esta semana. O pontevedrés internacional na modalidade canoa, seguía competindo agora subido ao kaiak, incansable e sempre amable, o piragüismo galego lembrarao con moito agarimo.

Ao final de todas as probas disputadas durante a mañá o Club Escola de Piragüismo Ciudad de Pontevedra lograba o triunfo na clasificación por equipos ao sumar un total de 1140 puntos, a segunda posición do podio con 991 puntos levoulla o Club Kayak Tudense, sendo o terceiro clasificado xeral para o Club Piragüismo Olívico con 758 puntos.

As distintas saídas sucedéronse con normalidade nunha xornada moi boa para a práctica do piragüismo, o público e os participantes cumpriron coas distintas medidas que marcan os protocolos nesta nova normalidade do Covi 19.

O vencedor na proba masculina de kaiak senior sería Iván Alonso Lage do piragüismo Olívico, o padeeiro de Tui impúxose ao Asturiano Javier López e ao seu compañeiro de equipo Jaime Sobrado. Polo que respecta á modalidade de canoa Noel Domínguez do Breogán levaba a vitoria por diante de José Luis Bouza do Kayak Tudense e de Fernando Busto do As Torres Romería Vikinga. Raquel Rodríguez do Portonovo gañaba en kaiak feminino, mentres que Rocío Pazos do Río Verdugo era segunda. A canoista do Ciudad de Pontevedra Jenifer Casal conseguía a medalla de ouro na carreira de C1, mentres que Carla Sieiro do Piragüismo Poio facíase coa medalla de prata.

Doutra banda na categoría sub 23, Joaquín Iglesias e Adrián Prada do Piragüismo Verducido protagonizaron o final máis apertado do día, o duelo terminou coa vitoria de Iglesias por tan só catro décimas, o terceiro en discordia sería David dá Rocha do Kayak Tudense. O primeiro posto feminino levoullo Carmen Villar do Kaiak Tudense, Lua Cubiella do Náutico Ou Muiño e Celia Durán do As Pontes completaron o podio. Doutra banda na modalidade de canoa a medalla de ouro masculina recaía en mans do deportista do Náutico O Muiño Manuel Fontán, Diego Domínguez do Breogán era prata e Yoel Becerra do Náutico Rodeira bronce. A clasificación feminina terminaba co triunfo de Lucía Graña do E. P. Ciudad de Pontevedra, seguida por Anna Gorinsky do Alberche Kaiak e Claudia Couto tamén do conxunto pontevedrés.

Por último, Antonio Polo do As Pontes fíxose co triunfo en K1 veterano, impoñéndose na liña de meta a Adolfo Monteagudo do Ría de Betanzos e Javier Conde do Piragüismo Vilaboa. Jesús Pérez do Piragüismo Aldán gaño a regata de C1, Enríquez Míguez e Vicente Correa ambos do Kayak Tudense serían segundo e terceiro respectivamente. O podio feminino compoñíano María do Palacio do Piragüismo Olívico, Rut Otero do Breogán e María San Román tamén do Olívico. A actividade no piragüismo galego continúa mañá coa disputa da Lanzada Ocean Race da modalidade de Kaiak de Mar.