O Castelo de Sobroso estrea a súa innovadora musealización que potenciará ao Condado como un referente turístico da provincia de Pontevedra

O luns as criaturas do bosque de Sobroso animarán a inauguración da posta en valor da fortaleza, que foi residencia da Raíña Dona Urraca, baseada nas novas tecnoloxías

O Castelo de Sobroso estreará este vindeiro luns, día 4, a súa innovadora musealización cunha coidada posta en escena para recrear a historia desta fortaleza e da súa contorna. Cun discurso museístico apoiado na dixitalización e que busca non só ofrecer unha experiencia singular ás persoas visitantes, senón poñer en valor os recursos da comarca na que se asenta, Sobroso únese ao Castelo de Soutomaior como aposta da Deputación por potenciar os espazos fortificados musealizados da provincia como polo de atracción turística. Un compromiso que está a verse referendado coas espectaculares cifras de persoas visitantes deste último monumento.

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, xunto á alcaldesa de Ponteareas, Cristina Fernández e rexedores e rexedoras dos concellos de toda a comarca do Condado-Paradanta, participarán a partir das 11 horas no acto de estrea da musealización, na que tamén participarán, amais dos medios de comunicación, blogueiros/as e instagramers de turismo que coñecerán a intervención na que a Deputación investiu un orzamento de 261.224€. O acto contará coa actuación das artistas de Sarao Animación, que porán en escena a produción “Bosque viviente”, coa que se dará a benvida ás persoas asistentes.

A provincia convértese así no único destino galego con espazos fortificados musealizados, nunha aposta que vén referendada polo espectacular incremento das visitas ao Castelo de Soutomaior, que dobraron no primeiro trimestre ás acadadas antes da pandemia

A musealización do Castelo de Sobroso está baseada nunha intervención vivencial, onde en cada espazo as persoas visitantes serán sorprendidas por un espectáculo audiovisual diferente, no que as personaxes e sensacións tomarán o protagonismo para revivir diferentes historias ao longo de toda a visita e mantendo dous fitos no relato como é a recuperación da tradición oral entorno ao Castelo e á contorna. Deste xeito, no transcurso da visita á fortaleza, as persoas visitantes poderán descubrir a relación da raíña Urraca ou a raíña Isabel de Portugal co Castelo de Sobroso, ou o papel do xornalista Alejo Carrera na súa rehabilitación como espazo residencial na primeira metade do século XX.

As propias estancias do recinto histórico foron adecuadas para recibir ás persoas visitantes nun espazo no que se referencia a paisaxe e os recursos da comarca como o Balneario de Mondariz, A Franqueira ou o Castro de Troña, e a partir de aí percorrer as salas coas seguintes temáticas: Sobroso na paisaxe; a historia do Castelo e das súas persoas habitantes; o Castelo protagonista da historia; o Castelo, da destrución á recuperación; os seres máxicos e a auga no Castelo; a construción do Castelo e o Castelo, escenario de cantigas e trobadores. A visita finaliza nas terrazas da fortaleza situando as persoas visitantes na comarca e nos seus recursos a través dunha panorámica única.

O exemplo de Soutomaior

Coa posta en marcha da musealización de Sobroso, a provincia convértese no único destino galego con espazos fortificados musealizados. O mellor exemplo da aposta da Deputación pola musealización e a dixitalización, amais dunha programación cultural específica, é o Castelo de Soutomaior que está a demostrar como este tipo de intervencións redunda na posta en valor da comarca con espectaculares cifras de persoas visitantes. No caso desta fortaleza, no primeiro trimestre deste 2022 practicamente dobráronse os rexistros prepandemia do 2019, ao pasar de 3.982 a 6.772 persoas. Neste balance hai que destacar o incremento das reservas en liña para visitar o Castelo, que pasaron de 287 no primeiro trimestre de 2019 a un total de 2.847 nestes tres meses do 2022, e que mesmo no pasado mes de marzo deste ano incluso superaron ás vendas en taquilla.