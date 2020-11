O campus da UVigo acolle por oitavo ano consecutivo, a campaña solidaria ‘Cada neno, un xoguete’

A pandemia non frea unha iniciativa que é máis necesaria que nunca

Por oitavo ano consecutivo e coa chegada do Nadal, a Universidade de Vigo súmase á campaña Cada neno, un xoguete, un proxecto ideado pola Asociación STOP que anima á poboación viguesa a doar xoguetes para que as rapazas e rapaces en circunstancias económicas complicadas non queden sen agasallos nestas datas. Ata o 14 de decembro, todas as persoas interesadas poden depositar as súas doazóns na planta -1 do edificio Exeria, único punto de recollida no campus, ou no almacén desta agrupación solidaria en Bouzas.