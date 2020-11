Dez propostas artísticas reflexionan sobre a identidade das mulleres galegas

“Un abano de formas de traballar”

Mar Ramón, estudante de doutoramento da Facultade de Belas Artes, explica que se trata dunha exposición que “deixa espazos para diferentes visións dunha temática” e, neste senso, afirma que hai un “amplo abano de formas de traballar a problemática da identidade”. Asegura que é interesante observar como, “aínda sendo socializadas dunha maneira parecida polo feito de ser mulleres e galegas, as nosas miradas cara o exterior son tan diverxentes”.

Para a profesora Itziar Ezquieta, do Departamento de Didácticas Especiais, o proxecto ideado por Seoane e Seara supón un reencontro consigo mesma e coa súa produción despois dun tempo no que deixara abandonada a práctica no taller. Considera ademais que a súa obra, formada por siluetas e sombras de figuras fragmentadas, encaixa moi ben coa proposta expositiva, xa que o seu fío condutor é “a procura constante de significados sobre a subxectividade, a vida e os porqués do estar e do ser”.

Segundo Silvia García, docente do Grao en Belas Artes, Identidades latentes permite “dialogar coas pezas doutras mulleres e ofrecer un retrato coral onde se plasma a nosa identidade como artistas en permanente construción”. A súa proposta, relativa á memoria dos oficios e da intimidade, conta con dúas partes: un colaxe con fotografías antigas de mulleres e unha cadeira construída con roupa branca trenzada, procedemento que enlaza cos labores femininos e co traballo da súa nai, que era atadeira.

Entre as creacións presentes na sala de exposicións temporais do Museo do Mar aparecen puntos comúns, cuestión evidente no caso de Silvia García e Itziar Ezquieta, que xogan cos conceptos da memoria, da intimidade, do recordo e do esquecemento. Doutra banda, as fotografías e a escultura que expón Mar Ramón constitúen enlaces ou conversacións entre os obxectos domésticos e os corpos.