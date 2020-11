A Universidade outorga os II Premios Consello Social UVigo-Humana á asociación Provivienda e ao Fondo Galego

A asociación Provivienda e o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade son as entidades gañadoras dos II Premios Consello Social UVigo-Humana, galardóns cos que a Universidade e o seu Consello Social buscan recoñecer o labor desenvolto por persoas físicas, institucións e organizacións non gobernamentais, tanto galegas como internacionais, que teñan sobresaído pola súa traxectoria en calquera ámbito vencellado coa solidariedade e a cooperación.

A entrega de premios será o vindeiro 18 de decembro na sala 1 do edificio Miralles nun acto con carácter semipresencial que será retransmitido por UVigo Tv e no que tamén se entregarán os premios aos mellores TFG/TFM en temáticas relacionadas coa Axenda 2030.

No caso de Provivienda, premio correspondente á categoría de ámbito galego, o xurado valorou en conxunto a traxectoria desta asociación, salientándose especialmente a súa actividade en Galicia. “Provivienda inicia a súa actividade nesta comunidade a principios do ano 2017 pero neste breve espazo de tempo vén desenvolvendo un importante labor en todo o relativo ao acceso a vivenda dende unha perspectiva integradora”, tal e como se explica na resolución. Na actualidade ademais da sede en Vigo establecéronse tamén en Ourense e están comezando a súa actividade en Santiago de Compostela. A comisión recoñece neste caso o impacto do traballo realizado por unha asociación que, a pesares de levar pouco tempo implantada en Galicia, facilitou xa o acceso a unha vivenda digna a máis de 300 persoas. Valorouse especialmente a variedade de colectivos en situación de vulnerabilidade atendidos pola asociación e que inclúe familias monoparentais, persoas migrantes, persoas novas, persoas con diversidade funcional, minorías étnicas, refuxiados e solicitantes de protección internacional.

A categoría de ámbito internacional foi neste caso para o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, entidade que dende o ano 1997 vén realizando labores de cooperación internacional para o desenvolvemento cos países do sur e a sensibilización da cidadanía galega arredor dos retos e das desigualdades sociais. A comisión valorou moi positivamente o enfoque descentralizado da rede, “asumindo que o Estado non é o único actor con responsabilidade no ámbito da redución da pobreza e as desigualdades entre norte e sur”. Valoráronse tamén os logros acadados superando na actualidade os 150 proxectos desenvolvidos en máis de 20 países, entre eles Nicaragua, Cuba, Perú, Cabo Verde, Mozambique e os territorios palestinos.