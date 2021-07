O Balneario de Caldelas de Tui abre un centro de tratamentos termais para animais

Abre as súas portas no Balneario de Caldelas de Tui o Centro Zoológico Termal “O Arca”, pioneiro en España en tratamentos termais para animais

O Centro Zoológico Termal “O Arca” é un centro pioneiro en España na recuperación terapéutica para as mascotas coa auga termal como principal tratamento para enfermidades como dermatites, artroses e/ou artrite reumatoide entre outras.

“Unha nova perspectiva do coidado das nosas mascotas”. Así definiu, Ana Rodríguez xerente do Balneario de Caldelas, o Centro Zoológico Termal “O Arca”, na inauguración do mesmo que tivo lugar este venres 2 de xullo en Caldelas de Tui.

Un centro innovador e único en España, situado no recinto do Balneario de Caldelas de Tui pero totalmente independente do mesmo, que aproveitará a calidade sanadora das súas augas para o tratamento de enfermidades de mascotas, principalmente cans e gatos, como dermatites, artroses e/ou atritis reumatoide, convertendo o termalismo nunha terapia de éxito para o coidado animal.

“Auga e saúde serán os dous principios básicos no desenvolvemento do traballo que se realizará no centro”, indicaba Ana Rodríguez.

Entre os asistentes ao acto de inauguración atopábanse representantes da política local como Yolanda Rodríguez Concelleira de Urbanismo, José Ángel Fernández vocal do Partido Popular de Tui, ou Moisés Rodríguez deputado do partido Popular, así como persoal da Xunta de Galicia. Todos eles destacaban o carácter innovador desta iniciativa así como o recoñecemento que ao longo dos anos tivo o propio Balneario de Caldelas, o cal, desde finais do século XIX, é centro terapéutico para persoas que atoparon nas súas augas unha melloría, un alivio e, no mellor dos casos, unha curación para a enfermidade que padecían.

A apertura do Centro Zoológico Termal “O Arca” coincide tamén coa reapertura das instalacións do Balneario de Caldelas de Tui, as cales despois de máis de 8 meses e por motivos da pandemia tiveron que permanecer coas súas porta pechadas ao público.

Ana Rodríguez non deixo pasar a oportunidade de “agradecer á súa nai todo o esforzo realizado durante décadas para levar adiante o Balneario de Caldelas e convertelo nun referente a nivel nacional”.

En, definitiva, “O Arca” convértese a partir de agora nun centro onde as mascotas poderán atopar alivio e curación dalgunhas das súas enfermidades a través do termalismo.