Nigrán programa para o xoves 8 de decembro o tradicional ‘Concerto de Corais Solidario de Nadal’

Participarán as tres agrupacións do municipio O Castro de Chandebrito, Novos Aires de Nigrán e o Coro Ecos do Castelo de Bolos da Carrasca.

Despois de dous anos sen realizarse por mor da pandemia o Concello de Nigrán ofrece este xoves 8 de decembro ás 19:00 horas no Auditorio Municipal o tradicional “Concerto de Corais Solidario de Nadal” coa presenza das tres corais do municipio: Os Vagalumes da AVCD O Castro de Chandebrito, a Coral Novos Aires de Nigrán e o Coro Ecos do Castelo de Bolos da Carrasca.

A entrada é gratuíta e para acceder ao festival tan só hai que levar productor navideños (polvorómns, turróns bombóns, latas de consevas, etc) todos esos productos especiais que solemos teer en estas datas nas nosas casas e que irán ao Banco de Alimentos Municipal para repartir entre as familias que o precisen.

As agrupacións interpretarán entre 6 e 7 pezas con temas de todos os xéneros e con especial atención ás panxoliñas. Así, o público poderá gozar de cancións tan coñecidas como “O Neno”, “Canción de Paz”, “O Neno durmía”, “Natal de Elvas”, “Muradana”…