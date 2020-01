Nava Castro salienta o potencial turístico da rede de observatorios nocturnos apoiado pola Xunta en Condado-Paradanta

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, visitou hoxe o Concello das Neves, un dos máis de 100 beneficiarios da última convocatoria de axudas coa que a Consellería de Cultura e Turismo impulsa cada ano melloras nas infraestruturas turísticas do rural galego e que en 2020 conta cun investimento superior ao millón de euros.

A través desta liña de subvencións, o concello de As Neves recibiu unha subvención de preto de 30.000 euros que permitiron dar forma á rede de observatorios nocturnos e miradoiros deste xeodestino. Inclúense, ademais, no compromiso da Xunta de Galicia por diversificar a actividade turística e dotar aos concellos de instrumentos que lles permitan poñer en valor recursos con potencial e atopar no turismo unha oportunidade de desenvolvemento sociocultural.

Neste caso, as accións desenvolvéronse en San Nomedio, na parroquia de Taboexa, onde se pretende impulsar a observación nocturna das estrelas aproveitando a altitude do monte, de gran pendente e que permite contar cunhas vistas privilexiadas da comarca.

Con iniciativas como esta, a Xunta contribúe a sufragar actuacións de embelecemento, recuperación e tratamento paisaxístico do contorno dos recursos turísticos do rural galego, así como iniciativas de iluminación ornamental dos recursos turísticos, a creación de miradoiros paisaxísticos ou actuacións de embelecemento dos bens declarados de interese cultural ou cun procedemento de declaración xa iniciado.