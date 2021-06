O festival ‘Musica no claustro’ anuncia as datas da 15ª edición. Será do sábado 1 do domingo 7 de agosto.

O claustro gótico da catedral de Tui resoará este ano 2021 cun programa cheo de propostas artísticas de calidade e innovación, con proxectos creados en diferentes residencias artísticas na Catedral de Tui e un foro profesional que se anunciará próximamente.