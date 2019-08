Mos pecha agosto cunha gran festa para a mocidade

Os exteriores do Multiusos das Pozas acollerán o sábado 31 de agosto a Holi Party e o Festival Moseando.

Esta mañá a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, xunto co concelleiro de Mocidade, Leo Costas, e os tamén edís mosenses Begoña Toucedo, Sara Cebreiro e Julia Loureiro, presentaron a Holi Party e o Festival Moseando, que terán lugar o vindeiro 31 de agosto.

Ambos eventos celebraranse na contorna do Multiusos das Pozas, a Holi Party a partir das 18.00 horas e o Festival Mosendo a partir das 23.00 horas. Os dous terán entrada libre e de balde.

Trátanse de dúas citas para a xuventude mosense promovidas e financiadas pola Xunta de Galicia (Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado) e polo Xacobeo 2021; e organizadas polo Concello de Mos.

Para a Holi Party os participantes deben ir de branco. A festa estará amenizada musicalmente polos Dj’s Xoel Muñoz e Juanma López.

A multitudinaria festa dos pos de cores chega a Mos, onde todos os interesados poderán gozar da fusión da música e a cor nunha tarde moi especial. Os pos de cores voarán cubrindo aos asistentes e ás súas vestimentas brancas, inundando de colorido os exteriores do Multiusos.

A continuación, a partir das 23.00 horas, chegará o Festival Moseando con Brokktt como cabeza de cartel. O seu verdadeiro nome é Carlos Lago, pero artisticamente coñéceselle como Brokktt Skinny Boy. Este artista empezou no rap underground fai catro anos e agora é un dos creadores emerxentes máis potentes do movemento trap en Galicia. Actuou en sitios como a Discoteca Anubis con intérpretes como Kidd Keo, no Festival Perreo Party da Discoteca Queen, na discoteca Licuore de Tui, No Mariña Fest de Marín ou na Pool Party para blacklips en Vigo. “Pra Pum Pa“, canción na que colabora con Cristian Yennia e Alberto Malleiro, supera as 12.000 visitas tanto en Youtube como en Spotify.

Completan o cartel do Festival os Dj’s Traffic House, Enter, Gabri Domínguez e o mosense Fergwell.