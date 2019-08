Chega a Baiona o roteiro marítimo “O Cabaleiro dás cunhas”

Os tripulantes das embarcacións que participan no roteiro Marítimo do Apóstol Santiago a Galicia arribaron este luns en Baiona, sendo recibidos polo alcalde da Vila Real, Carlos Gómez Prado.

Este roteiro marítimo, coñecido como o Roteiro do Cabaleiro dás Cunhas, simboliza a travesía de “A Traslatio” do corpo do Apóstol Santiago, rememorando a lenda do Cabaleiro dás Cunhas, un nobre medieval morto ás beiras de Bouzas cando trasladaban os restos do corpo do Apóstol Santiago a Galicia…pasando por Portugal, obrando este o milagre de devolverlle á vida, emerxendo milagrosamente das augas coas súas roupas cubertas de cunchas de vise, converténdose así a cuncha de vieira como símbolo do xacobeo. Ademais o roteiro postúlase xa como un evento lúdico, turístico e cultural que conxuga a tradición dos costumes xacobeos coa práctica do deporte de vela.

Esta X edición arrincou o pasado día 3 de agosto, desde o Liceo Marítimo de Bouzas, tras arribar este domingo en Viana, e con aínda 6 etapas por diante, a frota composta por unhas 25 embarcacións percorren distintos puntos da costa podendo gozar durante a travesía dunhas espectaculares paisaxes costeiras e recalando en varios portos das Rías Baixas nos próximos días como son Cabo de Cruz – Boiro, na Ría de Arousa; Portosín, na de Muros e Noia, no seu tránsito máis ao norte, Pobra do Caramiñal, novamente na de Arousa, e regreso a Bouzas, o día 10 de agosto.

Nas horas que permaneceron nesta Vila desde a Concellería de Turismo, dirixida polo alcalde, preparóuselle unha visita guiada por distintas zonas de interese turístico, quedando marabillados coa beleza paisaxística do noso municipio.

Carlos Gómez mostrouse encantado de poder recibilos e orgulloso de que Baiona estea presente e forme parte dunha travesía cunha lenda preciosa, aproveitando a cita para agradecer ao Presidente Javier Grande, pola organización da mesma, desexando aos tripulantes que gocen desta experiencia e teñan un feliz percorrido.