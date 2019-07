Moda e música se hermanaron na Ponte Internacional Tui-Valença

Música e moda déronse a man nesta edición de IKFEM, cun evento único e excepcional na Ponte Internacional Tui-Valença.

Por primeira vez na historia, o espectáculo FASHION BRIDGE converteu este venres a ponte nunha pasarela de moda, cos deseños da creadora española Agatha Ruiz da Prada e a portuguesa Katty Xiomara. Con este evento especial uníronse as culturas das dúas beiras do río Miño, e tamén a música e moda nunha contorna única, que é o lema desta edición do festival IKFEM: Music & fashion, no Festival internacional de música de teclados deste ano.

Non faltaron sobre a ponte as chiscadelas ao escenario tan especial onde se celebraba a pasarela, e Agatha Ruiz da Prada abriu o seu desfile con dous modelos coas cores das bandeiras de España e Portugal, mentres soaba de fondo Julio Iglesias. Todo unha celebración de dúas culturas hermanadas sobre o Miño. Sobre a pasarela tamén se puideron ver algúns deseños de bañadores e vestidos con referencias a instrumentos musicais, homenaxeando ao espírito deste festival, Internacional de música de Teclados que cada ano celébrase na Eurociudad Tui-Valença. Agatha Ruiz da Prada tamén trouxo ata o Puente a súa nova colección verán 2020 dedicada ao 75 aniversario da revista OLA!: un verán divertido, deportivo e sorprendente, que presentara hai só unhas semanas na Semana de moda de Madrid (Mercedes Benz Fashion week).

A deseñadora portuguesa Katty Xiomara presentou a súa nova colección de OI2019, María Mimosa, na que mira ao pasado para reflexionar sobre o futuro e homenaxea ás mulleres que a marcaron, con referencias ao pasado, cortes moi femininos e tamén unha chiscadela a Hello Kitty nalgúns estampados das súas pezas, poñendo o toque divertido á súa nova colección de inverno. 800 persoas puideron gozar deste evento que pechou ao tráfico o Puente durante 12 horas. Habilitáronse dous accesos desde os dous lados do Puente, español e portugués para poder gozar do espectáculo. As cores vivas e os deseños desenfadados de Agatha, xunto cos tons outonais de Katty Xiomara mesturáronse coa luz do atardecer sobre o río, ofrecendo unha imaxe excepcional.

RELACIÓNS ENTRE A MODA ESPAÑOLA E PORTUGUESA Pero houbo moita máis moda en IKFEM.

Nesta edición do festival dedicada a unir música e moda, a MESA REDONDA celebrada este venres no Arquivo de Valença ( Arquivo) serviu para analizar en profundidade as relacións entre a moda española e a portuguesa. Participaron Paulo Saz, director xeral de ATP Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, Alberto Rocha, secretario xeral de COINTEGA – Clúster Téxtil Moda de Galicia, Katty Xiomara, deseñadora portuguesa e Cristina Pombais, de Agatha Ruiz da Prada, nunha charla moderada por Anxo Asensio, presidente de Moda España.