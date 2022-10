Moaña presenta un amplo programa para un Samain que inclúe unha “Casa do Terror”

Organizado polos departamentos de Turismo e Mocidade, o Concello de Moaña presenta un amplo e completo programa para os próximos días 28, 29, 30 e 31 de outubro que inclúe teatro, música, obradoiros, magostos e moito máis

PROGRAMA COMPLETO

A CASA DO TERROR. Na cMo- Casa da Mocidade de Moaña.

Venres 28 de outubro de 17:00 a 21:00 CASA DO TERROR.

Todo o espazo estará decorado e poderedes vir disfrazados

( a partir de 8 anos. )

19:00 “Contos, castañas e telarañas” con Marta Ortiz

contos de medo e historias de defuntos.

Sábado 29 de outubro de 17:00 a 22:00 CASA DO TERROR.

Todo o espazo estará decorado e poderedes vir disfrazados

( a partir de 8 anos. )

17:00 a 22:00 Xogos Monstruosos, Música, Animación, Photocall…

18:00 a 20:00 Escape Room .Inscrición na cMo-Casa da Mocidade

presencial dende o 24 ao 28 de outubro. prazas limitadas.

20:00 a 22:00 Música: Sesión de SEBASTIAN BLACK

e Cócteles Terroríficos.

Luns 31 de outubro de 17:00 a 21:00 CASA DO TERROR.

Todo o espazo estará decorado e poderedes vir disfrazados.

( a partir de 8 anos. )

17:00 a 21:00 Xogos Monstruosos, Música, Animación, Photocall…

18:00 a 20:00 Concurso de Disfraces.

MAGOSTO-SAMAÍN. No Centro Sociocultural Castroviejo (Tirán)

Sábado 29 de outubro a partir das 18:00.

MAGOSTO POPULAR. No adro da peregrina (O Latón. A Guía. Meira)

Domingo 30 de outubro a partir das 18:00.

O PALCO DO SAMAÍN. Na contorna do Palco da música.

( en caso de chuvia no Pavillón da Xunqueira )

Luns 31 de outubro de 17:00 a 20:00. Zona decorada onde poder

asistir disfrazado ( idades de 0 a 8 anos. )

17:00 a 20:00 Xogos de samaín, pintacaras monstrosas…

19:00 Teatro de Rúa itinerante con

“O Estraño caso do Dentista da rúa Brasov”

da compañía Troula Animación por todo o longo do Paseo Marítimo.

TEATRO. No Salón de Plenos do Concello de Moaña.

Luns 31 de outubro. Narración Oral e Música ao vivo.

para público adulto de + 18 anos.

21:30 “Contos de Defuntos ( e outros asuntos)”

por Brais da Hortas.