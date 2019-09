Miguel Indurain e Aida García participarán na tradicional marcha que organiza o Club Ciclista Gondomar

Gondomar acollerá a próxima semana a tradicional marcha cicloturista que organiza o Club Ciclista Gondomar, en colaboración co Concello. Nesta edición, que cumpre vinte anos, terá como padriño ao exciclista profesional Miguel Indurain e madriña á triatleta Aida García.

Ambos apadriñarán esta proba que coincide co 25 aniversario do nacemento do Club Ciclista Gondomar, que sumou desde a súa orixe 70 integrantes. Todos eles formarán parte do pelotón que cubrirá o roteiro cicloturista, un percorrido de 100 quilómetros que o próximo día 8 de setembro discorrerá por diferentes localidades do Val Miñor e Baixo Miño, con saída e meta en Gondomar.

A proba, como nas anteriores edicións, estará aberta por centos de afeccionados a este deporte con longa tradición na zona e que poderán inscribirse ata o próximo día 5 na páxina web do club clubciclistagondomar.org, cun tope de participación que podería chegar ata o medio milleiro de participantes.

O alcalde da localidade Paco Ferreira, afeccionado tamén a este deporte, afirma que “desde o noso goberno apostamos claramente por iniciativas como esta que van máis aló do apoio ao deporte, permiten manter no tempo unha longa tradición ligada ao ciclismo e a Gondomar como proban os 20 anos que cumpre o roteiro cicloturista, e as vodas de hora que celebra o Club Ciclista que leva o nome do noso municipio”.

Ferreira recoñece que será unha honra recibir na localidade a dous referentes do deporte como son Miguel Indurain e Aida García, “dous campións un exemplo de esforzo, capacidade de loita e tesón ao longo da súa carreira profesional, como acredita a súa palmarés.”