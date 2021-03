Marín adicará o Premio Liberación ás ONGs da vila

O Día da Liberación de Marín, que conmemora a xesta de Gago de Mendoza e as alarmas do Morrazo, será de novo diferente na vila de Marín, debido ás restricións sanitarias.

A concelleira Itziar Álvarez e o presidente da Asociación Ademar, Manuel Torres, visitaron o cubo colocado polo Concello na Alameda Rosalía de Castro, no que se reproducen diversas esceas do cómic que se elaborou explicando a historia do heroe marinense.

A concelleira adiantou que o Premio Liberación deste ano será outorgado ás asociacións sen ánimo de lucro da vila: AECC Asociación Española contra ol Cancro; Asociación de acción solidaria Sor Elvira; Asociación Asociación amor en Acción Amenac; Asociación benéfica de ayuda ao necesitado Sos, Cáritas Diocesana Marín, Cáritas Diocesana Santomé, Voluntarias da Caridad, San Vicente de Paul Comedor Benéfico.

O mesmo día 4, ás 13.00 horas, realizarase un pequeno acto contando con todas as medidas de seguridade onde un intérprete dos Chaneiros tocará o himno galego.