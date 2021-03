Soutomaior declara as praias do Peirao e Matilde “Libres de fumes”

O Concello finalizou esta semana os traballos de acondicionamento dos areais para a Semana Santa

O Concello de Soutomaior xa ten as súas praias preparadas para esta Semana Santa cunha gran novidade, a inclusión de dúas dos areais máis visitados do municipio na Rede Galega de praias sen fume. Unha iniciativa do Sergas para promover unha vida sen tabaco e desnormalizar o seu consumo na sociedade galega.

A rede de praias sen fume xa conta coa colaboración de 66 concellos de toda Galicia e un total de 162 praias. Nelas está prohibido fumar, pero non existe vixilancia nin sanción por se alguén decide facelo xa que lla iniciativa ten carácter educativo e o seu obxectivo é a sensibilización social, por iso apélase á responsabilidade persoal e social de cada veciño recalcando a importancia de evitar as condutas nocivas das persoas adultas diante dos máis pequenos.

“Trátase dunha iniciativa que quere desnormalizar o consumo de tabaco nun ambiente tan familiar como a praia, pero non a través do castigo e a penalización, senón da conciencia cívica das persoas. Estou convencido de que acabará sendo un éxito e un exemplo máis do bo comportamento e responsabilidade social dos veciños”, explicou o alcalde, Agustín Reguera.

Ademais da inclusión das praias de O Peirao e Matilde nesta rede, durante as últimas semanas o Concello estivo traballando no mantemento dos catro principais areais do municipio para a chegada do período vacacional de Semana Santa. Cunha campaña de limpeza a man, operarios do Concello de Soutomaior retiraron esta semana os restos e sedimentos depositados polo mar durante o inverno. Principalmente restos de artes de pesca rotos, latas, bolsas e gran cantidade de residuos vexetais como algas e anacos de madeira.

No leito do río Verdugo, onde se asintan as praias fluviais da Xunqueira e Veiguiña Longa, a brigada municipal procedeu á recollida do material orgánico arrastrado polo río durante as abundantes choivas dos últimos meses e que impedía o pleno gozar da contorna.