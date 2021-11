María Gar e Andrés Seara gañan o primeiro premio Xuventude Crea 2021 nas categorías de artes plásticas e fotografía

O segundo premio da categoría de artes plásticas foi para Oliver Alfonso Fernández, de Vigo, por We are all alike e o terceiro, compartido, para Alejandro Vázquez Tomé, tamén de Vigo, por Quería mandarte flores e para Alejandro Reiriz Pouseu, por Galicia esperta e herbas ledas de Bueu

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, acompañada da vicerreitora da USC, Mar Lorenzo, participou na inauguración da exposición das obras finalistas das categorías de artes plásticas e fotografía de Xuventude Crea 2021, que tivo lugar na Igrexa da Universidade de Santiago de Compostela. Alí, se deron a coñecer os nomes dos gañadores onde, María Gar, de Pontevedra, coa súa creación titulada Fragmentos de una erosión e Andrés Seara de Ourense por Spectra foron os elixidos no primeiro caso na categoría de fotografía e no segundo de artes plásticas.