Adegas e institucións únense para poñer en valor a calidade dos viños das IXP de Galicia.

Túnel do Viño en Pontevedra: un espazo para coñecer os viños das IXP.

Na xornada anunciouse tamén o primeiro dos Túneles do Viño, espazo de mostra, promoción e degustación de todas as referencias de viño amparadas baixo o selo das IXP. Realizaranse varias catas, ao longo do día, co obxectivo de facilitar a participación de diferentes perfís sociais: institucional, canal HORECA (Hoteis, Restaurantes e Cáterings), sector vitivinícola e outros axentes.

Celebrarase en Pontevedra o sábado 20 de novembro de 2021 na nova sede do grupo coordinador, GDR Pontevedra Morrazo no lugar de Os Campos nº 19 de Mourente. É preciso reservar praza a través do correo electrónico info@vinos.ixp.gal ou a través de teléfono no número 685 722 084 para atender aos protocolos sanitarios en materia da Covid19.