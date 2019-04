Máis de 800 participantes de tódalas idades daranse cita na VII Corre X Salceda

facer 5 ou 10 km. Os/as nacidos/as entre 2004 e 2006 terán un circuito de 2.500 metros, 1.000 metros para os/as nacidos/as entre 2.007 e 2.009, 500 metros para os/as nacidos/as entre 2.010 e 2.012, 150 metros para a categoría “Pitufos A”, que engloba aos nenos e nenas nacidos entre 2.013 e 2.015, e 100 metros para os “Pitufos B”, nacidos en 2.016 e 2.017 . Todas as categorías realizarán a súa saída dende a Praza do Concello. Ademáis, no caso das categorías inferiores, todas elas contan con un percorrido accesible para persoas con mobilidade reducida.

Atletas chegados/as dende toda a xeografía galega teñen confirmado xa a súa presenza nesta proba, que cada ano está contando con máis de 800 participantes. Para poder inscribirse pódese facer a través da páxina www.deportesalceda.gal, aboando unha cuota de 7 euros para as categorías absolutas, e coa aportación de productos de desaiuno para o