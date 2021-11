Máis de 30 voluntarios e voluntarias plantan 300 árbores autóctonas en Gondomar

Os traballos de reforestación realizáronse en colaboración co Grupo Naturalista Hábitat e a Comunidade de Montes de Couso

O programa de voluntariado ambiental de Afundación e ABANCA «Traballando pola mellora do patrimonio natural» congregou esta mañá, desde as 10.00 h e ata as 14.00 h, máis de 30 voluntarias e voluntarios de Afundación e ABANCA para realizar labores de reforestación en Gondomar.

Esta actividade de voluntariado enmárcase no programa «Traballando pola mellora do patrimonio natural»

Na actividade desta mañá plantáronse 300 árbores que contribuirán a mellorar a situación actual deste espazo natural. Para esta acción, organizada en colaboración co Grupo Naturalista Hábitat e a Comunidade de Montes de Couso, seleccionáronse exemplares de especies autóctonas: Corylus avellana, Betula alba, Quercus robur, Quercus suber, Castanea sativa, Prunus avium, Crataegus monogyna, Prunus spinosa e Pyrus sp (abeleira, bidueiro, carballo, sobreira, castiñeiro, estripeiro, abruñeiro e pereira silvestre).

Coas iniciativas de voluntariado no ámbito do medio ambiente, ambas as entidades queren conseguir un impacto directo en catro Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS): ODS 10 «Redución das desigualdades», ODS 13 «Acción polo clima», ODS 14 «Vida submarina» e ODS 15 «Vida de ecosistemas terrestres».