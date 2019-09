Máis de 200 atletas solidarios na quinta edición do Vertiatlón de Baiona

211 atletas participarán este sábado en Baiona nunha nova edición do Vertiatlón Solidario, un tríatlon con formato sprint que desde fai cinco anos recada fondos para a Escola de Vela Adaptada para persoas con discapacidade do Monte Real Club de Yates.

É precisamente o club baionés o que, man a man co concello de Baiona, a colaboración da Federación Galega de Tríatlon e o patrocinio de Verti Seguros, impulsa esta proba solidaria co obxectivo de poder seguir financiando todos os cursos e actividades que organiza de forma gratuíta para que persoas con diversidade funcional poidan navegar e gozar do mar en igualdade de condicións.

Nesta quinta edición, o Vertiatlón Solidario manterá o mesmo deseño de probas que en ocasións anteriores. Terá o esquema dun tríatlon sprint, cunha proba de natación de 750 metros, outra de bicicleta cun percorrido de 20 quilómetros e unha proba final na que os atletas deberán completar 5 quilómetros correndo.

As tres probas desenvolveranse en escenarios relacionados co mar ou con vistas ao mar, sendo esta peculiaridade unha das características que fai tan especial este tríatlon.

A competición comezará ás catro da tarde na praia da Barbeira, no interior do recinto do Parador Nacional de Baiona, desde onde se dará saída á proba de natación. Os atletas deberán rodear as instalacións do Monte Real Club de Yates ata a praia da Ribeira, onde atoparán o primeiro tramo de ligazón ata a segunda das probas, a ciclista,

Na pista de baloncesto da zona da Palma collerán as súas bicicletas, preparadas con anterioridade, e emprenderán un percorrido de case 20 quilómetros consistente en tres voltas entre as dúas rotondas que dan acceso a Baiona, a de Baredo e a de Santa Marta.

A última das probas do Vertiatlón será a carreira a pé. 5 quilómetros rodeando nunha dobre volta o recinto amurallado da península do Monterreal, tamén coñecida como península de Monte Boi, na que se sitúa o Parador Nacional.

Unha vez finalizado o percorrido, os xardíns do Monte Real Club de Yates serán o punto de encontro dos deportistas na entrega de premios aos gañadores. Daranse trofeos aos primeiros clasificados das diferentes clases que participan: absolutas masculina e feminina, veteranas, xuvenís, cadetes e dous premios especiais aos mellores triatletas censados en Baiona.

Na última edición do Vertiatlón resultaron gañadores Denis Incutti, do Club Natación Ribeira; e María Lois, do Arcade Inforhouse Santiago. En veteranos levaron a vitoria Pedro Pablo Bernardez e Sandra Santodomingo; e Xoel Rodríguez e Antía Pazos venceron en cadete.

A presentación oficial da quinta edición do Vertiatlón Solidario de Baiona celebrouse esta mañá no Monte Real Club de Yates coas intervencións do alcalde de Baiona, Carlos Gómez; o secretario xeral para ou Deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete; o director xeral de maiores e persoas con discapacidade, Ildefonso de Cámpaa; o deputado provincial Santos Héctor Rodríguez; o delegado da FEGATRI en Pontevedra, Enrique Hernández; e a responsable de márketing de Coca Cola European Partners, María Troncoso.

Para Alejandro Retolaza, vicepresidente do Monte Real Club de Yates “O club empezou hai anos coa Escola de vela adaptada e levamos cinco anos impulsando esta iniciativa do Vertiatlón. Entendemos que non hai cousa máis bonita que un deportista axude a outro deportista, e máis se é doutro deporte diferente. A contorna é marabillosa e o pobo acólleo con moitísimo agarimo, algo que nos enche de orgullo”