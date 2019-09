Acordo de colaboración na estratexia de internacionalización para as empresas galegas

Aceleradoras para internacionalización de sectores estratéxicos en Galicia e novos programas personalizados son a aposta de Zona Franca para impulsar a saída ao exterior das pemes.

O delegado do Consorcio Zona Franca de Vigo, David Regades acordou coa Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, un marco de colaboración para fortalecer entre ambos os organismos as políticas de internacionalización do tecido empresarial galego así como desenvolver accións conxuntas para captar investimentos estranxeiros.

O Delegado fixo fincapé en que “traballamos para fomentar o desenvolvemento económico empresarial, con independencia do sector xa que esa é a mellor maneira de lograr unha economía que resista aos momentos de incertezas”. Xiana Méndez resaltou esta colaboración con Zona Franca “na que poñeremos en común todos os servizos que temos na Secretaría Xeral e o ICEX con prográmalo de Zona Franca”.

Neste sentido, Regades explicou que a aposta de Zona Franca pola internacionalización pivota sobre catro aceleradoras e que estas son programas formativos de carácter práctico, nos que se ofrece un asesoramento personalizado ás pemes para que poidan desenvolver o seu plan de internacionalización. Ademais, David Regades subliñou que “son programas nos que fomentamos o networking e as empresas atopan á súa disposición un equipo de expertos en novos mercados”.

Xiana Méndez valorou moi positivamente estes programas xa que segundo dixo “están pensados por e para as pemes que son as que se atopan maiores dificultades para acceder a mercados exteriores”. “Estes programas –engadiu-, poñen á empresa no centro para facela crecer profesionalizando o seu acceso a mercados internacionais”

ViaExterior, a aceleradora multisectorial

Un dos programas centrais do CZFV, e ao que se referiu o Delegado, é a aceleradora multisectorial ViaExterior, cuxa terceira edición arrinca o vindeiro venres, 13 de setembro.

“ ViaExterior consolidouse xa como a ferramenta para promover, acelerar e aumentar a probabilidade de éxito no acceso de pemes a mercados exteriores. Ata a data, 40 empresas recibiron asesoramento e formación personalizada a través deste programa duns 6 meses de duración; pero imos continuar: a partir desta mesma semana, outras 20 pemes poderán participar en ViaExterior para desenvolver o seu plan de internacionalización” dixo David Regades quen engadiu que nesta edición unha empresa xa madura como é Cafés Candeas incorporarase ao programa como empresa tractora.

Das 20 pemes que foron seleccionadas o Delegado destacou a súa capacidade creativa xa que son empresas que desenvolven produtos sumamente interesantes como pode ser un ximnasio portátil de apenas un quilo de peso, empresas de rexeneración de chans para a agroindustria, empresas do sector alimentario propio de Galicia como o porco celta ou lácteos ou empresas de centros de lecer de escapismo.

Empresas vitivinícolas, do sector cultural, naval e pesqueiro

Máis aló de ViaExterior, o Consorcio de Zona Franca ofrece a posibilidade de participar noutras aceleradoras de carácter sectorial. Neste sentido, a primeira que se puxo en marcha é VinoExterior, enfocada ás empresas do sector vitivinícola, e para a que aínda está aberto o prazo de inscrición, ata o 20 de setembro.

Neste caso, o programa finaliza cunha misión comercial inversa, onde as empresas seleccionadas terán a oportunidade de reunirse con importadores e prescritores do sector vitivinícola. O CZFV tamén traballa para que as empresas do sector cultural e creativo accedan a novos mercados. A previsión é abrir a convocatoria de CulturaExterior antes de que finalice o ano. Esta nova aceleradora sectorial arrincará a principios de 2020.

Doutra banda, o Delegado, David Regades, indicou que “debido ao interese nas actividades de internacionalización do Consorcio por parte das empresas do sector naval e pesqueiro, xa estamos a traballar no lanzamento dunha aceleradora específica para elas”.

Máis apoios á internacionalización

O Consorcio dispón doutros programas de apoio á internacionalización. Os Mércores de Zona Franca son xornadas dun só día e abertas a todas as pemes, nas que se explican oportunidades de negocio en mercados específicos, feiras, estratexias e promoción internacional. Os detalles do calendario de xornadas pode consultarse a través de www.videoexterior.com

Por outra banda, o CZFV ofrece recursos de carácter audiovisual a través de VideoExterior, un portal formativo no que as empresas descobren novas experiencias de internacionalización.