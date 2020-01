Máis de 1500 corredores participaran na carreira popular O Porriño 10K 2020

Hoxe o Salón de Plenos do Concello do Porriño acolleu a presentación da “PORRIÑO 10 K”, carreira popular que patrocina o Concello e organiza o Club Atletismo Porriño. Asistiron David Alonso Bargiela, concelleiro de Deportes e en representación do Club de Atletismo, Pablo Soto, tesorero e Patricia Estévez, presidenta.

O domingo 15 de marzo de 2020 terá lugar a XIV edición desta clásica no calendario do atletismo galego, que reúne cada ano a máis dun milleiro de participantes. A proba, coñecida anteriormente como a Interunning, cambiou de nome o pasado ano despois de que o Concello porriñés encargásese da organización do evento.

Na súa intervención, David Alonso, reafirmou o interese do Concello co Club Atletismo Porriño para que se celebre esta proba “sodes identidade deste concello“. Alonso tamén quiso agradecer a todas aquelas persoas que que fan posible este evento, voluntarios, Policía, Protección Civil, Guardia Civil, etc.

Pola súa banda, Pablo Soto, destacou “queremos darle un impulso este año, vamos a intentar tener una zona de meta salida, con una zona de avituallamento bastante llamativa, cun camión podium, pantalla xigante, un arco de meta LED.” Tamén avanzou que “vamos a facer entrega a todos os voluntarios cun chaleco impermeable, que o coste asume a organización.” Nesta edición tamén promovemos as categorías inferiores, este ano pondremos a súa proba antes, como se hacía antes.”

Inscrición. No que respeita á inscripción o prezo é de 10 euros (ata mañana 30 enero o prezo e reducido a 8 euros) . Os organizadores tamén avanzaron que para os parados de larga duración e aquelas persoas en exclusión social que queiran participar, teñen a inscripción gratis.

Recoller o dorsal. No momento de recoller o dorsal os participantes teñen que entregar un kilo de comida no perecedera para SOS Porriño.

Retransmisión por streaming: Dos motos seguirán ao primeiro clasificado feminino e outra o masculino. Tamén unha cámara fija grabará en meta.

Un percorrido para facer marca persoal

O percorrido da O Porriño 10k é practicamente plano e por asfalto, co que é unha carreira idónea para facer mellor marca persoal.

Circuito urbano de 5 e 10 quilómetros

Circuito homologado pola RFEA

Proba oficial no calendario FGA