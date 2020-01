Vigo lidera a alianza europea para actualizar as necesidades formativas e de demanda de emprego do sector marítimo

Poranse en marcha toda unha serie de cursos que se xestionarán a través dunha plataforma dixital

Loxística, pesca, construción naval… os perfís profesionais relacionados co sector marítimo son múltiples e as necesidades formativas destes traballadores e traballadoras mudan á mesma velocidade que o fai a propia realidade do sector. De cara a identificar as principais necesidades formativas e de demanda de emprego deste ámbito púxose en marcha o proxecto europeo MarENet, unha iniciativa liderada polo Campus do Mar e na que están xa a traballar oito socios de centros educativos, institucións e empresas de España, Irlanda e Francia. O Edificio de Sesións do Porto de Vigo acolleu este mércores a reunión de lanzamento do proxecto, unha xuntanza de traballo que foi inaugurada polo presidente do porto, Enrique López Veiga, e a vicerreitora de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación, María Isabel Doval, que, acompañados polo director do Campus do Mar, Daniel Rey, e o responsable de Sostenibilidade do Porto de Vigo, Carlos Botana, remarcaron a importancia dun proxecto co que se busca fortalecer a cooperación entre as empresas marítimas e o mundo académico, tanto universidades como centros de formación profesional.

“O obxectivo principal desta reunión é comezar a traballar na identificación de necesidades para a educación dos profesionais do sector marítimo e arrancar tamén cos trámites para a posta en marcha de diferentes cursos, que poden ser presenciais ou dixitais, para satisfacer esta demanda, sobre todo nos sectores loxísticos marítimos, pesca e construción naval”, explicou Daniel Rey intres antes de iniciarse a xuntanza. Unha vez que se identifiquen as necesidades de formación e as principais carencias nas destrezas dos traballadores e traballadoras destes sectores poranse en marcha toda unha serie de cursos que se xestionarán a partir dunha plataforma dixital, cuxa creación é o obxectivo último do proxecto. “A idea é que unha vez que estea creada esta plataforma sexa financiada por todas as partes interesadas e teña unha continuidade no tempo, pois este é o mellor modo de ser capaz de reaccionar ás necesidades de formación segundo vai aparecendo”, recalcou o responsable do Campus do Mar.