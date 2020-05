La Vuelta’20 non pasará por Portugal

A etapa 15, con saída do Concello de Mos e cuxa meta ía situarse entre as localidades de Porto e Matosinhos verá alterado o percorrido previsto inicialmente

Debido á situación de excepcionalidade provocada pola crise sanitaria do COVID-19, e ante a imposibilidade de poder garantir as condicións óptimas fronte ao desenvolvemento da proba no territorio, os municipios de Porto, Matosinhos e Viseu, en acordo con Unipublic, empresa organizadora da Volta, decidiron que o percorrido da Volta non pase por Portugal.

No comunicado remitido pola organización, subliñan que as sedes alternativas, que substituirán a Porto, Matosinhos e Viseu, xa están confirmadas; aínda que as novas etapas anunciaranse nas próximas semanas, cando se termine de traballar nos seus correspondentes perfís.

“Nunha situación tan excepcional como a que vivimos, temos que ser flexibles e estar abertos e preparados para asumir este tipo de decisións e cambios”, declarou Javier Guillén, director xeral da Volta. “É unha pena non poder visitar Portugal en 2020, pero non queremos que esa chama apáguese: manteremos vivas as relacións e os lazos que fomos tecendo e alimentarémolos no futuro para poder volver a este país que tan ben nos tratou”, engadiu.

Tras esta nova modificación no percorrido da Volta 20 non se esperan máis cambios.