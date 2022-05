A Alameda Castelao de Redondela acollerá, o vindeiro 20 de maio entre as 9:30 h e as 13:30 horas, o II Torneo de Xadrez Intercentros de Redondela para as categorías de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º da ESO.

O torneo, organizado pola Concellería de Deportes que xestiona Nacho González e coa colaboración do IES Pedro Floriane, disputarase segundo o sistema suizo de 5 rondas.

Disputar un torneo destas características nun espazo público como a Alameda Castelao “contribúe a darlle visibilidade e propiciar que nenos e nenas, que sintan curiosidade polo xadrez, anímense a practicalo”, explica a alcaldesa de Redondela Digna Rivas.

A maiores do torneo en si, o maestro FIDe máis novo da Galicia, Xulio del Prado, dará unha pequena charla ás 13 horas. Cómpre salientar que no pasado 2021, Xulio del Prado completou un extraordinario ano ao proclamarse campión galego absoluto de partidas rápidas, bater ao Rey Enigma e asinar taboas co astro axedrecístico indio Gukesh.